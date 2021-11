Němec srovnal současné vrcholy supersportů z Itálie a Británie v naprosto nevyhovujících podmínkách před 6 hodinami | Petr Prokopec

Tahle auta si každý spojí s vyjížďkami o krásných letních dnech, Daniel Abt je ale vytáhl na letištní dráhu v momentě, kdy teplota zamířila k bodu mrazu. Jeden z vozů přesto překonal oficiální data.

Jméno německého závodníka Daniela Abta vstoupilo do širšího podvědomí v loňském roce. Kvůli příchodu koronaviru byly totiž pozastavené veškeré závody a šampionáty včetně Formule E, kde tento pilot jezdil za Audi. Do centra pozornosti se tak dostaly virtuální podniky, ve kterých se Abt rozhodl rovněž závodit. Respektive do šampionátu bylo spíše zapsáno jeho jméno, za volant se přinejmenším v jednom závodě usadil někdo jiný. Bohužel pro německého pilota to prasklo, byl diskvalifikován z virtuálního závodu a následně ještě dostal padáka od Audi.

Tyto kroky, na něž ještě navázala kritika veřejnosti, nakonec Abta dovedly k tomu, aby závodní kariéru pověsil na hřebík. Místo toho se nyní, stejně jako mnoho závodníku v „důchodu“, věnuje moderování televizních pořadů. Činný ovšem zůstává i ve světě skutečných aut, a to nikoliv jen proto, že jeho otec Hans-Jürgen je majitelem známé tuningové společnosti Abt Sportsline. Kromě toho je vcelku úspěšný i na Youtube, kde se věnuje různým testům a srovnáním.

Nejnověji si Abt posvítil na Ferrari SF90 a McLaren 765LT, tedy dva vrcholné supersporty současné produkce obou značek. Ten britský přitom staví na tradičnějším přístupu, pohání jej „pouze“ přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec. Stejnou jednotku pak užívá také italské kupé, v jeho případě ovšem dorazily také tři elektromotory. Zatímco tedy na straně jedné máme 765 koní, 1 339 kilogramů a udávané zrychlení na stovku za 2,8 sekundy, na straně druhé dorazilo 1 000 koní, 1 600 kg a 2,5sekundový sprint.

Realita se nicméně ukázala být trochu jiná než teorie, hlavně v případě McLarenu. Ten má jako ryzí zadokolka poněkud problémy s trakcí ani při jednom ze tří rozjezdů se nedostal pod 3,3 sekundy. Zrychlení ze stovky na dvoustovku sice byl na takřka stejné úrovni jako Ferrari, to však po úvodním fiasku se systémem Launch Control dokázalo zrychlit na 100 km/h za 2,48 sekundy. Slabšího a lehčího soupeře tak jednoznačně deklasovalo.

Před Ferrari je přitom třeba smeknout klobouk, neboť se dostalo na úroveň elektrických supersportů. S těmi by si pak dost možná za daných podmínek poradilo rovněž, neboť venkovní teplota během testu činila pouhé tři stupně Celsia. Jednoznačné vyjasnění této otázky přinese třeba některé z příštích srovnání.

