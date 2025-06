„Není mezera, do které bych se nevešel.” Řidič natočil, jak se dá proplétat dopravní zácpou, klaustrofobiky z toho trefí včera | Petr Miler

Už jsme viděli hodně odvážných řidičů, tyto záběry ale jako by popíraly fyzikální zákony. Zdá se, že pravidelný pohyb v zácpách hlavního města Chile posouvá některé šoféry ještě na jinou úroveň.

Asi nikoho nebaví stát v městských zácpách, většina z nás se s tím ale tak nějak smířila jako s nutnou ztrátou času. Někteří jistě namítnou, že koho to nebaví, může si pořídit motorku, což ale zní jako fajnový tip jen do chvíle, než zjistíte, že nejezdíte jen po městě. Na cestě z Prahy do Prahy může být i motocykl prima, ale pokud jezdíte z Ostravy do Prahy a ta zácpa je jen na posledních pár kilometrech cesty, je to míň prima. To pak snad každý raději snese pár desítek minut postávání v okolí Václaváku.

Anebo to není nutné? Člověk, který pořídil video níže, si to zjevně nemyslí. Je to řidič auta, to se ale asi identifikuje motorka, protože jinak se člověk chvílemi musí divit, kam se také vejde. Jeho mottem je: „Není mezera, do které bych se nevešel.” A vážně to není přehnaný optimismus. Dotyčný totiž se zdánlivě přeplněnou silnicí zachází jako voda s cedníkem - trochu ho to zdrží, ale za chvíli je stejně pryč.

Asi to není nejbezpečnější způsob pohybu po silnicích, je ale třeba mít na paměti, že se nacházíme v hlavním městě Chile, kde panují trochu jiné pořádky než u nás. Lidé se tam na silnicích chovají ještě kreativněji než Italové a tohle je asi jejich vrchní kreativec - ostatní zjevně nejsou s to se v úzkém tunelu a příjezdu k němu držet po straně či udělat dva spořádané proudy aut, i když ale jedou velmi pomalu až vůbec, nechávají mezi sebou zjevně dost místa na to, aby se mezi ně vešel další vůz

Musí být malý, hlavně úzký, kamera ale vždy perspektivu trochu zkresluje, takže nutně nepůjde o něco až takového. Podle velmi malé části palubní desky auto neidentifikujeme, vsadili bychom si ale na nějaké starší mini, která byla velmi prťavá . A majiteli s nimi bude celkem jedno, že občas něco „netrefí úplně přesně”.

Pochopitelně, opakovat vám to neradíme, zvlášť u nás byste pro takové ježdění u ostatních moc pochopení nenašli. Na druhou stranu nelze popřít, že řízení tohoto člověka nepostrádá notnou dávku kreativity. Podívejte se na to sami, jen klaustrofobiky raději varujeme, že pohled na tyto záběry by jim mohl poněkud přitížit.

Řidič má pod palcem něco jiného, i taková Škoda Rapid ale umí být díky své úzké stavbě v městských vřavách jako doma. S BMW řady 7 byste takhle jezdit nemohli... Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

