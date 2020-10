Neskutečný zkrat závodníka při mistrovství motokár, lidé volají po doživotním zákazu

Něco podobného se nevidí ani ve filmech. Luca Corberi nedokázal v klidu přejít kolizi, načež si přibouchl dveře do vyšších sérií. Po jeho doživotním zákazu volá řada ex-jezdců F1.

Až do tohoto víkendu byl italský motokárový jezdec Luca Corberi znám především mezi domácími fanoušky. Nyní jsou na něj upřeny oči celého světa, ovšem ne v pozitivním smyslu slova. Třiadvacetiletý závodník při finále šampionátu pořádaného pod hlavičkou mezinárodní automobilové federace FIA předvedl něco neskutečného - nejprve po soupeři jedoucím po trati hodil nárazník, než jej konfrontoval v boxech. A aby toho nebylo málo, k fyzickému útoku se přidal i jeho otec, který je shodou okolností vlastníkem okruhu, kde se vše odehrálo.

Abychom vás s celou situací důkladně obeznámili, že třeba se vrátit o pár hodin zpátky. Včera se totiž v Itálii na okruhu Lonato jelo finále motokárového šampionátu. V devátém kole došlo na kontakt mezi Corberim a Paolem Ippolitem, jenž byl následně za „velmi špatný manévr“ diskvalifikován. Corberi nicméně neunesl skutečnost, že byl odpálen do bariéry a závod tím pro něj skončil. A právě proto se rozhodl pro osobní vendetu.

Následovalo něco, nad čím opravdu zůstává rozum stát. Corberi zjevně dostal záchvat zuřivosti, načež urval přední nárazník ze své motokáry a zamířil ke kraji dráhy, kde se rozhodl počkat na svého soupeře. Následně po Ippolitovi nárazník hodil, nicméně se netrefil a zasáhl za ním jedoucího závodníka. Tím to ale neskončilo, po neuposlechnutí příkazů traťových komisařů se vydal napříč dráhou do boxů, kde soupeře fyzicky napadl. K útoku se vzápětí přidal i jeho otec, který vlastní okruh, na kterém se celý incident odehrál.

Tímto jednáním je pobouřen celý závodní svět, někdejší mistr světa Formule 1 Jenson Button dokonce volá po „doživotním zákazu pro tyto dva idioty“. K jeho apelu se již přidal i šéf stáje McLaren Zak Brown, stejně jako třeba další bývalý jezdec F1 Robert Doornbos či nizozemský závodník Giedo van der Garde. Corberi mladší si tak nejspíše zabouchl dveře do vyšších sérií, což jej může mrzet, neboť pošilhával i po F1.

Dopady svého zkratkovitého jednání ale nejspíše ještě pocítí i Corberi starším zvláště když na finále nechyběl ani šéf motokárové sekce FIA Felipe Massa. Zatím však k dalším trestům nedošlo - diskvalifikováni byli jen oba piloti, další sankce ale mohou přijít.

Karting driver Luca Corberi got mad at a race and then this happened. Should be a ban for life. pic.twitter.com/ofVoSif6fJ