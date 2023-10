„Nevěrný” Lando Norris si koupil Lamborghini, i když je jezdcem konkurenčního McLarenu, vkus mu ale nelze upřít před 4 hodinami | Petr Miler

Britský pilot Formule 1 je nyní na očích ještě víc než v několika posledních letech, není tomu tak ale jen kvůli jeho práci. Také v soukromém životě udělal něco, čím na sebe mohutně upoutal pozornost.

Lando Norris platí za jednoho z nejlepších závodních jezdců své generace. Do Formule 1 se sice dostal díky bohatství svého otce, který mu k tomu doslova vydláždil cestu, snad všichni jsou ale přesvědčeni, že by se do ní dostal i bez něj. Jeho hvězda v poslední době stoupá díky rostoucí formě McLarenu a za své výkony požívá širokého respektu okolí, současně je ale těžké diskutovat o tom, že zatím je to spíš takový věčný talent.

Norris začal v ef-jedničkách jezdit už v roce 2019 a ve svých 23 letech má odjetu téměř stovku závodů, na rozdíl od svého skoro vrstevníka (a dobrého kamaráda) Maxe Verstappena ale sbírá trochu jiné rekordy. Momentálně je jezdcem, který nasbíral ve Formuli 1 úplně nejvíc bodů, aniž by jedinkrát vyhrál, ve statistice pódiových umístění bez výhry je historicky třetí, je už devátý v pořadí jezdců podle získaných bodů bez zisku titulu šampiona atp. To jsou takové anti-rekordy - Norris ohromuje, skóruje, ale stále se mu nepovedlo vyhrát ani jeden závod, natož pak uspět v celkovém pořadí, v tom byl nejlépe šestý.

S čím to ale vyhrál (upřímně i ironicky), to je jeho poslední přídavek do garáže s jeho soukromými vozy. Ačkoli byste od člověka, který se narodil v roce 1999 a prakticky celý život jezdí ve strojích plných elektroniky, čekali zálibu v moderních autech, jeho srdce míří docela jinam. Navíc ani nezůstává věrný McLarenu, který vyrábí i řadu silničních aut (jakkoli nejméně jedno, které dostal, od této automobilky také má), jeho poslední akvizicí je Lamborghini. A jaké! Po dřívější koupi Aventadoru si nově dopřál pečlivě zrestaurovanou Miuru.

Tento stroj asi není nutné představovat, jde o hotovou matku supersportů, historicky první silniční sporťák s motorem uprostřed z pera geniálního Marcela Gandiniho, který vznikl jen v 764 exemplářích. Norris má jeden z nich a se sytě modrým lakem, zlatými koly a oranžovým interiérem byl v Monaku, které je jeho aktuálním domovem, k nepřehlédnutí. Níže jej můžete vidět, jak s vozem přijíždí na slavné náměstí s kasinem a Hotelem de Paris, kde se měl sejít na večeři s blíže nespecifikovaným známým.

Norris a Miura, to je vážně kombinace k pohledání, podívejte se na ni sami níže. Někteří ho za takovou volbu chválí, jiní kritizují za „nevěru” směrem k McLarenu. To druhé nás ale opravdu netrápí, zrovna piloti F1 si dlouhodobě kupují různá auta a už zmíněný Max Verstappen vlastní hned několik Ferrari. Nevidíme důvod, proč by si je on či kdokoli jiný nemohl dopřát, ani život těchto lidí přece nemohou být jen marketingové povinnosti.

Lamborghini Miura je asi to poslední auto, které byste čekali v garáži Landa Norrise, i když to vlastně jde dohromady. Lando-Lambo... Podívejte se na to sami na videu níže v čase od asi 2:45. Foto: Lamborghini

