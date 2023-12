Neviditelný slovenský řidič si zajel pro stromeček s otevřeným Ferrari za 50 milionů, uspěl na jedničku před 7 hodinami | Petr Miler

Buď se dostal do náhlé tísně a vhodnější auto už mu prostě nezbylo, nebo si vánoční atmosféru užívá plnými doušky. Tušíme, že pravdě blíž bude ta druhá možnost, buď jak buď je pohled na Monzu SP2 v této roli krajně neobvyklý.

Říká se, že supersporty nejsou dvakrát praktická auta. A není to lež, my bychom k tomu ovšem dodali: Jak které. I když se na první pohled mohou podobat svou velikostí, typem karoserie, hmotností i dynamikou, může jít v tomto smyslu o úplně jiné stroje. Třeba Ferrari u svých modelů s motorem uprostřed na praktické použití kolikrát neberou ohledy vůbec a v autě si pomalu není kam dát víc než peněženku či kabelku, takové Porsche 911 Turbo S ale pojme klidně tříčlennou rodinu i se slušným množstvím bagáže. Navíc se dokáže na silnici chovat velmi kultivovaně, třebaže spoustě Ferrari umí vytřít zrak nejen zrychlením v přímce.

Pak jsou tu ale ještě vozy, kterým je nějaká praktičnost úplně ukradená, jde spíš o sběratelské skvosty pro občasné vyjížďky. Mezi takové dokonale zapadá Ferrari SP2 Monza i se skvadrou svých slavných majitelů. Z 499 vyrobených vozů si po jednom uzmuli mj. Ronaldo, Gordon Ramsey, Zlatan Ibrahimovič nebo jeden „tajuplný” miliardář. Ti všichni museli z kapes vytáhnout nejméně okolo 50 milionů korun, aby dostali auto, které má čtyři kola, motor, převodovku, karoserii, volant, pedály, dvě sedadla a... A to je všechno. Tohle auto nemá ani čelní sklo, nemá další sedadlo, nemá nic, je to dámská lodička v automobilovém provedení. Přesto i ta umí být praktičtější, než se zdá.

Předvedl to řidič kousku registrovaného pozoruhodně na Slovensku, kterého nenapadlo nic lepšího než s tímto vozem vyrazit pro vánoční stromeček. Nakonec se pro to vlastně i hodí - nemusíte ani stahovat střechu, nemusíte řešit, kde vás omezuje čelní sklo, stačí vyrazit sólo, usadit strom do čestné lóže po vašem boku a tradá, závoz stromu k nezaplacení je na světě. Vše navíc mělo ještě jednu výhodu - šofér se stal díky stromečku zabírajícímu celý zbytek interiéru prakticky neviditelným, vše působí, jako by auto převáželo strom samo a bez řidiče.

Někteří v žertu spekulují, zda majiteli v těžkých čase nedošly peníze a nezbyl mu na převoz stromu jiný vůz, ale tak to asi nebude, tenhle člověk chtěl spíš „flexit”, jak dnes říkají lidé narození pár dekád po mně. A vlastně uspěl, když jsme si ho všimli, tak i na pozadí této úsměvné podívané přejeme hezké Vánoce všem.

Ferrari SP2 Monza se na převoz vánočního stromku zdánlivě nehodí, ale když se chce... Podívejte se na video níže. Foto: Ferrari

