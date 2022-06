Nezničitelný kombík Mercedesu se po 28 letech a stovkách tisíc km ukázal na Autobahnu, jede pořád jako zamlada před 2 hodinami | Petr Miler

Tohle auto pravidelně připomíná svým následníkům, že kvalita nových vozů v posledních dekádách nahoru rozhodně nezamířila. Ostatně jsme zvědavi, jak budou současné či budoucí vozy se skoro 30 léty provozu na krku atakovat maximální rychlost na německé dálnici.

Nejsme z těch, kteří by v rámci svého života ustrnuli v jedné z jeho ér a odmítali si připustit, že svět se posunul zase o kus dál. Tak to určitě není. Stejně tak ale nepatříme mezi lidi, kteří by zavírali oči před realitou, která není vždy úplně příjemná. Občas tak píšeme o autech, která byla a už nejsou, protože skutečně byla a už nejsou. Zejména v posledních letech pod tíhou regulací a (někdy i z nich vyplývajícího) tlaku na minimalizaci nákladů se tak stává, že s novou generací toho či onoho auta nedostáváme dokonale lepší stroj. Nabízen je nám spíše vůz, který je v určitých ohledech lepší a v určitých horší.

Jedna z věcí, která se u nových modelů aut obvykle zhoršuje, je kvalita a trvanlivost. Nebudeme nyní spekulovat o důvodech, někdo za tím vidí zmíněné regulace, jiný prvoplánovitou snahu automobilek dělat „auta na X let”, protože pak by si nikdo nepřišel pro nová, další prostě neochotu zákazníků nových aut platit za lepší řešení. Tohle vážně není podstatné, těžko mi ale někdo namluví, že VW Golf IV či V nebyl kvalitnější a trvanlivější než dnešní osmička, že BMW 3 E46 nebylo v obou ohledech dál než všechny pozdější generace nevyjímaje dnešní F20. Či že Mercedes, ač je v tomto ohledu pořád daleko, neslevil z orientace na totální kvalitu a „neprůstřelnost”.

Mladší z našich čtenářů nemuseli dekádu, dvě, někdy i tři staré stroje zažít a nejen jim chceme ukázat v akci jeden z Mercedesů, které pověst nezničitelných aut mají. Je to docela obyčejný kombík E 220 z roku 1994, tedy 28 let třída E legendární generace W124. Tyhle vozy jsou vyhlášené svou kvalitní konstrukcí i výrobou, milion kilometrů jich najel nejeden, i když neměly zrovna perfektní péči. Ani tento ji neměl, otrhaný volant po najetí 350 tisíc km ukazuje spíše na to, že šlo spíše o pracanta využívaného adekvátním způsobem. Ale nezdá se, že by mu to nějak zvlášť uškodilo.

Jde vážně o obyčejnou verzi se 150 koňmi pod kapotou a automatickou převodovkou, podle dobových technických údajů nemá jet více než 193 km/h. Na Autobahnu se ale směle rozjíždí až k tachometrové dvoustovce, což bude nejspíše právě oněch 193 km/h, navíc řidič nemusí mít zrovna nůž mezi zuby, aby toto tempo udržel. Podívejte se na to sami, jsme zvědavi, zda za další čtvrtstoletí budeme moci v podobných souvislostech vyprávět o některém z dnešních modelů třícípé hvězdy. Tak bytelně jako W124 nepůsobí už dnes.

Mercedes E W124 je legenda svého druhu, auto vyhlášené svou trvanlivostí. Nezdá se, že by zkazky přeháněly, níže jej s 28 léty na krku můžete vidět uhánět na Autobahnu. Jde mu to pořád na výbornou. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: TopSpeedGermany@Youtube

