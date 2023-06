Neztrácejte naději, čtyři malé děti byly nalezeny živé 40 dnů poté, co s nimi letadlo spadlo do džungle před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tiskové materiály

Doba není jednoduchá a člověk čas od času potřebuje nějakou psychickou vzpruhu. Tento příběh může posloužit přesně tak - že by čtyři děti ve věku 1, 4, 9 a 13 let mohly přežít 40 dnů samy v džungli po letecké katastrofě, nemohl čekat nikdo. Ale přesně to se stalo.

Letadlům se sice nevěnujeme tak často jako autům, v poslední době se k nim ale vracíme pravidelně. Jednou z věcí, kterou si s nimi lidé automaticky spojují, jsou letecké katastrofy, což je vlastně absurdita svého druhu. Neexistuje snad žádný jiný způsob dopravy, který by podléhal tak přísnému a intenzivnímu dohledu, a tak je i proto pravděpodobnost, že se vám něco stane právě v letadle, extrémně malá. Jenže když už se něco takového přece jen přihodí, jsou toho plné noviny. A obvykle nejde o pěkné příběhy.

Dnešní příběh vlastně také není dokonale pěkný, neboť navazuje na nehodu z 1. května letošního roku, kdy nad jednou z kolumbijských džunglí vypověděl službu motor Cessně 206 se sedmi lidmi na palubě. Skončilo to nehodou, při níž tři dospělí lidé - matka čtyř dětí a dva piloti - bohužel okamžitě zemřeli. Ony čtyři děti ale byly na palubě též a vyšetřovatelé po ohledání místa nehody nenašli tělo jediného z nich. Začalo tak rozsáhlé pátrání, které následně potvrdilo, že děti přežily a místo opustily ve snaze nají pomoc. Záchranáři tak postupně v džungli našli věci, které po sobě děti zanechaly - dětské láhve na pití, nůžky, sponky do vlasů či provizorní přístřešek, pod kterým po nějaký čas pobývaly.

Děti se tedy zatoulaly do deštného pralesa s cílem najít pomoc, což byla kardinální chyba - poblíž místa nehody by byly nalezeny podstatně dřív. Objevené stopy ale přivedly pátrací týmy k přesvědčení, že děti jsou stále naživu v místě, které je domovem jaguárů, hadů a dalších predátorů. A nepřestali, dokud je nenašli. To se podařilo včera ve večerních hodinách, jak potvrdila kancelář kolumbijského prezidenta, který se v případu osobně angažoval. Jsou všechny živé a podle lékařů jsou v „přijatelném” zdravotním stavu.

Vzhledem k jejich věku je to skoro zázrak. Klíčem k přežití se stal fakt, že nejstarší ze čtyř sourozenců byl zvyklý starat se o ostatní tři, když byla jejich matka v práci, a měl základní informace o tom, kde v džungli sehnat něco k snědku. Nakonec takto zvládli přežít celých 40 dnů, aby mohli vyprávět příběh, který by nevymysleli snad ani hollywoodští scénáristé. Berte to jako vzpruhu do složitých chvil - naděje na dobrý konec umírá poslední, skutečně úplně poslední.

Zdroj: Reuters

Petr Miler

