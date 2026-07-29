Nikdy s elektromobilem: Prchající podezřelý ujel policejním autům i helikoptéře, pak zastavil pro benzin a ujížděl dál
Petr MilerJe to svérázná, ale přesto výmluvná ukázka klíčové přednosti spalovacích aut. Ohromná energetická hustota paliv jako benzin znamená nejen mimořádnou schopnost obsluhovat energeticky náročné aplikace, ale také je provozovat téměř bez přerušení.
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Nikdy s elektromobilem: Prchající podezřelý ujel policejním autům i helikoptéře, pak zastavil pro benzin a ujížděl dál
dnes | Petr Miler
Je to svérázná, ale přesto výmluvná ukázka klíčové přednosti spalovacích aut. Ohromná energetická hustota paliv jako benzin znamená nejen mimořádnou schopnost obsluhovat energeticky náročné aplikace, ale také je provozovat téměř bez přerušení.
O podstatě věci zde nemá smysl debatovat - policii není moudré ujíždět, ať už vás chce zastavit z jakéhokoli důvodu. A pokud jste přesvědčeni, že tak činí neprávem, nebo tak činí z důvodů, které nejsou relevantní, je třeba to strpět a bránit vaši pozici legálními cestami. Jistě existují země, kde takový postup nemusí vést k úspěchu a ujet za takových okolností může znamenat zachránit si život, tam se dá debatovat o lecčem. Ale Česko to snad není. A Spojené státy jakbysmet.
Neberte tedy následující řádky jako podporu aktivity samotné, to není naše pozice. Tak trochu mimoděk ale tento konkrétní případ názorně ukazuje, jak dalece jsou si vzdálené světy spalovacích a elektrických aut, pokud jde o určitá využití automobilu, ač se někteří pokouší tvrdit, jak jsou si blízké a žádné podstatné rozdíly už neexistují. Jsou pořád nekonečné a v tomto případě to mohou méně bystří poznat i podle toho, že elektrická auta po zkušenostech nechce ani policie, protože se v podobné situaci nechce dostat do pozice, kdy tahá za kratší kus provazu.
Co se tedy stalo? Na detaily jsou zatím úřady skoupé, podle ABC 7, ale policie poblíž kalifornského West Walley minula na silnici Dodge Charger řízený mužem, u nějž pojala podezření, že je pod vlivem alkoholu. Možná byl a možná měl i černější svědomí, pokus o jeho zastavení se ale nesetkal s podporou a řidič se pokusil vzít roha. A byl v tom dlouho úspěšný.
Jeho Charger SRT předchozí generace se vydal směrem do Pasadeny a v rychlostech vysoce přesahujících 200 km/h dokázal setřást nejen policejní auta, ale na chvíli i pronásledující vrtulníky zpravodajských kanálů. Vydržel tak jet dlouhé desítky minut a ujet jistě hodně přes 100 km, což je při tak rychlé jízdě nemožné s jakýmkoli typem auta. I jemu ale nakonec začal docházet benzin, takže se rozhodl... jej doplnit.
To se opravdu nestává, podezřelí v takovém případě auto obvykle opustí a zkusí prchnout jinak. Dotyčný ale zastavil u čerpací stanice, vzal alespoň trochu benzinu a dokázal znovu ujet dřív, než na místo dorazila policie. A zase se na čas ztratit z dohledu. Jeho dobrodružství ale stejně netrvalo věčně - dojel sice až do Pasadeny, tam ale musel v jednu chvíli stejně auto opustit a řidič i jeho dva spolujezdci byli později zadrženi.
Pikantní na celém případu je ale nejen onen zvládnutý „pit stop”, ale téměř okamžité seznání publika, že tohle nemohl být elektrický Charger nové generace. Protože ten by nedokázal ani ujíždět půl hodiny, ani během nepatrné chvilky doplnit jakkoli významné množství energie. Pro srovnání - Charger SRT má asi 70litrovou nádrž, která váží asi 70 kilo. Kdyby měl mít podobnou baterii, musela by mít okolo 270 kWh kapacity a vážit 1,5 až 2 tuny. Ona nádrž je navíc doplněná během pár desítek sekund, na což byste potřebovali mnohamegawattovou dobíjecí stanici, která nejspíš nikdy nevznikne. Tak aspoň o připomenutí této osvěty se dotyčný postaral, podobné nasazení elektrického auta - i na straně policie - je dnes absolutně vyloučené.
Je to paradox, ale podobný Dodge Charger se mohl objevit i ve službách policie, ta je v USA četně používá. Tady se ale objevil v rukou podezřelého, který s ním vystřihl slušnou reklamu na spalovací motory, ač poněkud nešťastným způsobem. Ilustrační foto: Dodge
Zdroj: ABC 7
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