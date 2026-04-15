Nizozemsko povolilo „Plně autonomní řízení" Tesly fakticky v celé Evropě. První zkušenosti ukazují, že to nebyl dobrý nápad
Do auta „řízeného počítačem" hned naskákali nizozemští kolegové, které to vyšlo na 3 200 Kč, když za něj museli zaplatit pokutu. A to ještě před tím museli absolvovat test, aby jim automobilka aktivaci vůbec povolila.
Elon Musk mnohokrát zmínil, že Tesla stojí a padá s autonomním řízením. Považovali jsme to vždy spíš za čeření vody, snahu odvést pozornost investorů od klesající konkurenceschopnosti samotných aut, zatím ale firmu dál vede tímto směrem. Od normálních aut, jejichž nové generace už vůbec nemusí vzniknout, má Tesla skočit rovnýma nohama do světa robotických taxíků. Zda - a případně kdy - se tak přesně stane, zůstává otázkou, na kterou Musk může mít postupem času řadu odpovědí, z nichž ani jedna nemusí být správná.
Z pohledu Evropana byly navíc tyto vize ještě fantasknější, neboť s autonomním řízením byla dosud Tesla spojována hlavně v Americe a v Číně. V Evropě platí jiná legislativa, která Tesle dosud zcela znemožňovala aktivovat jejího nástupce Autopilotu s ještě víc zavádějícím názvem FSD neboli Full Self-Driving. To znamená „Plně autonomní řízení”, které Tesly pochopitelně nikdy neměly a nemají. Také proto automobilka začala systém označovat jako FSD (Supervised), což je znovu komické. Plně autonomní řízení pod dohledem? To je jako plně svobodná společnost s cenzurou. No nic...
Aspoň tato věc se ale nyní v Evropě dá legálně používat, neboť nizozemská RDW schválila použití FSD na nizozemských silnicích. A to v současné realitě evropského práva znamená faktické povolení po celé Evropě (přesněji zemích EU a těch, které přebírají silniční legislativu Unie), byť RDW pro zatím jistotu informoval Brusel, že jeho krok by takový stav měl mít na svědomí a EU teoreticky může celý proces zmařit. Pokud se tak ale stane, je otázkou, zda je to dobrý nápad.
FSD pro starý kontinent je totiž systém úrovně SAE2, víc nic. Takový po řidiči vyžaduje plnou pozornost a zároveň na jeho bedrech nechává ležet veškerou odpovědnost. O tom se koneckonců přesvědčili i kolegové z Auto Weeku, kteří Teslu s už aktivním FSD na domácích nizozemských silnicích vyzkoušeli.
Vůz totiž reagoval prakticky stejně, jak zmiňují mnohé příběhy amerických majitelů, tedy přinejmenším nevyzpytatelně. Když přijížděl k vjezdu na dálnici A10, začal prudce brzdit, aniž by pro to existoval důvod. Možná tak reagoval na semafory, které tam jindy korigují dopravu, v době testu však byly vypnuté. Auto kolegů tak hodně vyděsilo za ním jedoucího motoristu, který se ale naštěstí věnoval řízení a dokázal tedy zavčas zabrzdit. Také nemusel.
Ještě hůř si však autonomní řízení vedlo po příjezdu do Amsterdamu, kde se FSD rozhodlo vjet do míst, kde je provoz vyhrazen nemotorovým vozidlům. Výsledkem byl nechtěný rozhovor s policií a pokuta 130 Eur, tedy 3 200 Kč. A než namítnete, že řidič měl včas zasáhnout, je znovu třeba připomenout, že toto byl test schopností FSD, které by pochopitelně mělo vědět aspoň to, kam se jet s autem smí a kam ne - to obvykle ví i sebeprimitivnější navigace v mobilu.
Tesla kvůli získání povolení přistoupila k jistým změnám, mj. bude muset jakýkoli „bludný Holanďan“ (a tedy zřejmě i Evropan) toužící po jeho aktivaci tak bude muset před prvním spuštěním shlédnout videonávod a absolvovat test, ve kterém mj. potvrdíte, že jste si vědomi, že po dobu aktivace autonomního řízení odpovědnost stále leží pouze na vás. Tuto podmínku si vyžádal právě RDW, jakkoli se evidentně spíš než na řidiče měl zaměřit na samotný automobil. Tomu totiž zjevně dělá problém i taková banalita, jako je zákaz vjezdu.
Trochu se děsíme chvíle, kdy si začnou majitelé Tesel aktivovat FSD i v Česku. Některé z nich bývá těžké vystát už při jejich současném chaotickém řízení, až se k tomu přidá FSD fungující podle nezřídka ještě chaotičtějšího českého dopravního značení... Bůh s námi, bůh s námi.
FSD se stalo legálním i v Nizozemsku, což je nejspíš učiní rychle legálním v celé EU a dalších zemích. Skoro se toho děsíme. Foto: Tesla
NEWS: Tesla will require all @Tesla owners in the Netherlands who activate FSD (Supervised) for the first time to complete a short quiz (video below), ensuring they understand how it works.— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) April 11, 2026
Here's a new video from Tesla on how FSD (Supervised) will work in the Netherlands: pic.twitter.com/LkLCd3ABqa
Zdroj: Auto Week, Sawyer Merritt@X
