Nová ef-jednička Ferrari byla potají do detailu natočena v akci, skrytý test stáji projde

/ Foto: Scuderia Ferrari

Pokud nedočkavě vyhlížíte začátek další sezóny Formule 1, tohle je zatím nejlepší ochutnávka, jakou vám můžeme nabídnout. Jeden z favoritů letošní sezóny ladí před oficiálními testy formu na domácí trati ve Fioranu, skrývat to ani nemusí.

Z pohledu člověka, který se o Formuli 1 zajímá jen okrajově, byla její loňská sezóna velmi jednoznačná. Max Verstappen byl podruhé v řadě korunován králem závodních pilotů už v době, kdy do konce sezóny zbývalo ještě několik velkých cen. Připsal si historicky nejvíce vítězství v jedné sezóně a historicky nejvyšší počet bodů získaných ve stejném časovém rozmezí. Jak jinak definovat dominanci?

Jenže při pohledu zblízka to zdaleka tak jasné nebylo. Verstappen neměl přinejmenším v první polovině sezóny k dispozici tu nejrychlejší techniku a o spoustu vítězství se musel rvát do poslední zatáčky. A ne vždy úspěšně. Vzpomeňme Kanadu, Rakousko, Francii... Našla by se spousta velkých cen, kde nizozemský šampión tahal za kratší kus provazu, a nakonec to byla hlavně jeho zásluha, pokud přece jen zvítězil. Drtivě dominantní byl v podstatě jen ve Spa a nakonec i třetí místo Checa Pereze v celkovém pořadí šampionátu jezdců ukazuje, že Red Bull zase tak skvělé auto neměl.

Pravidelně rychlejší dokázalo být Ferrari, které ale doplatilo na bezpočet strategických chyb a selhání techniky. Největší pozornost je tak letos upírána právě jeho směrem, neboť se tak nějak čeká, že si Italové dají věci dohromady a budou dominovat oni. V případě způsobu odhalení nových monopostů dominovali zcela jednoznačně, při prezentaci nových vozů ale mohly jejich stroje najet jen 15 km. Naštěstí měli v zásobě ještě tzv. filmovací den, kde jich mohli najet 100. A právě z něj pochází záběry níže.

Filmuje se při nich, to ano, přesto ani na moment nepředpokládáme, že by šlo v prvé řadě o cokoli jiného než o skrytý test. Zkušenosti získané při 100 km ježdění ještě před prvními oficiálními testy mohou být velmi cenné, pro nás jsou ale záběry zajímavé hlavně tím, že si Ferrari SF-23 můžeme prohlédnout v akci jako nikdy dříve. Sluší mu to, zcela nesporně, jak rychlé reálně bude ale naznačí nejdříve ony testy v Bahrajnu, které začínají už za dva dny.

Takto jsme viděli novou ef-jedničku Ferrari při oficiálním odhalení, níže ji můžete vidět mnohem lépe v ostré akci při tzv. filmovacím dnu. Foto: Scuderia Ferrari

Zdroj: Varryx@Youtube

Petr Miler

