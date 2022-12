Nová Gymkhana je asi nejšílenější automobilové video, jaké jste kdy viděli, tady šlo několikrát o kejhák před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hoonigan, tiskové materiály

Neradi přeháníme, ze záběrů je ale zřejmé, že pilot se několikrát vydal až na samou hranici zvládnutelného. Už jím není Ken Block, ten své žezlo předal Travisi Pastranovi, který zjevně nechce zůstat v jeho stínu.

Když jsem poprvé zaregistroval zveřejnění nové Gymkhany, tentokrát s přídomkem 2022, zprvu jsem se na ni ani nechtěl dívat. Stál za tím zejména poslední počin Kena Blocka, který se nechal najmout Audi a své bláznivé kousky předvedl za volantem elektrického speciálu. Při jejich sledování jsem se ovšem nudil do té míry, že jsem měl potíže u videa vydržet do konce. Block nicméně v případě původní série, kterou pomáhal stvořit, předal žezlo Travisi Pastranovi. A ten nyní přišel s vystoupením, které překonává snad vše, co jste viděli.

Bylo by docela náročné popsat vše, co se během desetiminutové stopáže snímku odehraje. Pastrana je zjevně šílenec, který každý druhý kousek dotáhl na samou hranici rizika. Přemýšlet o něm můžeme jako o novodobém Evilu Knievelovi, legendárním kaskadérovi, který v průběhu své kariéry přežil hned několik desítek šílených havárií. Pastrana k tomu nemá daleko - během poslední Gymkhany napočítáte hned několik momentů, při kterých šlo Pastranovi o život. Zejména jeho nejdelší skok z opravdu vysoké rychlosti ve velmi omezeném prostoru působí dojmem, že ke katastrofě byl jen krůček.

Vozem, který tento blázen (v dobrém slova smyslu) používá, je Subaru GL z roku 1983. I když z původního kombíku toho vlastně mnoho nezbylo. Společnost Vermont SportsCar, které pro Pastranu připravuje i jeho soutěžní WRX STI, totiž sáhlo po zakázkovém šasí a trubkovém rámu, jenž následně obalily karbonové panely. Tzv. Family Huckster přitom dostal i aktivní přední klapky navyšující přítlak, stejně jako výsuvné zadní křídlo, které funguje také jako aerodynamická brzda.

Všechna čtyři kola skrze šestistupňovou sekvenci roztáčí 2,3litrový plochý šestiválec, jenž byl naladěn na 862 hp neboli 874 koní. S tímto výkonem vůz zvládá dosáhnout teoretické maximálky 282 km/h, během nové Gymkhany se ovšem Pastrana rozjede „jen“ na 265 km/h. Z toho, co se ovšem stane poté, vám bude běhat mráz po zádech. A nejinak tomu bude o pár sekund později...

Hvězdou videí zvaných Gymkhana již není Ken Block, nýbrž Travis Pastrana. A poslední příspěvek jen dokazuje, že tato změna byla ku prospěchu věci. Moderní Evil Knievel totiž předvádí šílenosti, ze kterých padá čelist až na zem. Foto: Hoonigan, tiskové materiály

Zdroj: Hoonigan

Petr Prokopec

