Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
Petr ProkopecTo je skutečně paradox. Tohle auto zatím proslulo jen tím, že i s 203 koňmi výkonu a spoustou sportovní image jede pomaleji než obyčejný Golf 1,5 TSI. Nakonec dokáže být rychlejší, ovšem jen tehdy, když vypnete řešení, které mělo předstírat jeho sportovní charakter.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
před 6 hodinami | Petr Prokopec
To je skutečně paradox. Tohle auto zatím proslulo jen tím, že i s 203 koňmi výkonu a spoustou sportovní image jede pomaleji než obyčejný Golf 1,5 TSI. Nakonec dokáže být rychlejší, ovšem jen tehdy, když vypnete řešení, které mělo předstírat jeho sportovní charakter.
Od navrátivší se Hondy Prelude si řada lidí slibovala, že dostane pohledné tvary a ucházející dynamiku za rozumné peníze, jako tomu bylo u předchozích generací. Jenže Japonci se rozhodli, že kupé osadí hybridním pohonem. Něco takového nemusí nutně iritovat, byť k vyšší ceně a konstrukční složitosti by přítomnost elektromotoru a baterií vedla tak jako tak. Kdyby to ale bylo vykompenzováno solidní dynamikou při rozumné spotřebě, asi by to nevadilo, realita ale nemá s takovým očekáváním nic společného.
Už první měření skutečných zákazníků ukázala, že novinka je pomalá, na stovce je totiž až za 9,08 sekundy. Zrychlení ji tedy trvá déle než obyčejnému Golfu 1,5 TSI se 150 koňmi, to je ostuda. Je také pomalejší než spřízněný Civic se 184koňovým hybridem, ten ale disponuje systémem launch control, který Prelude nepochopitelně nedostal. To se automobilka pokusila řešit režimem Shift S+, který upravuje chod převodovky eCVT. Jenže v té chvíli se akcelerace dokonce prodlužuje, sportovní režim tak kupé dělá pomalejším, než je v základním nastavení.
To se nyní potvrdilo, neboť člověk stojící za kanálem YKTV na Youtube, který někdejší nepříliš úchvatné zrychlení jako první publikoval, nyní přichází s novým příspěvkem. Japonský majitel vozu se totiž rozhodl, že nebude spoléhat na „špičkovou“ techniku, nýbrž hlavně sám na sebe. Proto najednou sešlápl brzdový a plynový pedál a nechal motor vytočit do otáček, aby si něco jako launch control zařídil sám. Následně pak brzdu uvolnil a v normálním režimu dosáhnul stovky za 7,2 sekundy. Tedy o dvě sekundy rychleji než při řazení Shift S+.
Nevíme přesně, na kolik peněz vývoj tohoto systému Hondu vyšel, ani kolik za něj automobilka inkasuje od zákazníků. Ovšem kdyby si tuto technologii odpustila, zjevně by udělala lépe. Stejně jako by vozu evidentně prospěl systém launch control, který by nejspíše čas potřebný k dosažení stovky ještě o něco srazil. A jakkoli jednu disciplínu ani v nejmenším nepovažujeme za definující, ve sportovním segmentu lidé kladou právě na zrychlení velký důraz.
Pokud by Prelude měl na kontě méně než 7sekundovou akceleraci, rázem by daleko lépe obstál ve srovnání s konkurencí, kterou tvoří třeba Nissan Z či Toyota Supra. Oba tyto vozy jsou totiž levnější a přitom zároveň výkonnější a rychlejší. Takto se ale vážně nelze divit zvěstem, že lidé hromadně ruší objednávky. Nyní jich může být ještě víc než dosud, neboť jen málokdo je ochoten platit nemalé peníze za systém, který místo pozitiv přináší spíš prolémy.
Prelude vypadá lákavě, hlavní problém je však v jeho ceně a tom, co za ni nabízí. I způsob, jakým u něj lze dosáhnout aspoň obstojné akcelerace na stovku, je tragikomický. Foto: Honda
Zdroj: YKTV@Youtube
Bleskovky
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
před 7 hodinami
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
včera
- Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
26.10.2025 (1)
Nové na MotoForum.cz
- Petronas Honda: Velké změny se blíží 16:00
- Konec Michaela Rinaldiho v MS-Superbike 14:51
- Kdy bude Bulega testovat Ducati MotoGP? 09:43
- Zbude jedno místo pro Salače? včera 15:04
- Update Noah Dettwiler včera 14:44
Nejnovější články
- Do dražby bez rezervních cen jde sbírka aut a lodí odsouzeného podvodníka, vkus mu nejde upřít
před 6 hodinami
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
před 7 hodinami
- Kia chce vyrazit proti autům jako VW Golf R s tímhle. Přejeme hodně zdaru, už vzhledem bude odrazovat
před 9 hodinami
- Muž si koupil v roce 1975 nové Porsche 911 Turbo. Jezdí s ním dodnes, kdy může, po 50 letech má najeto už 1,33 milionu km
před 10 hodinami
- Německé automobilky chtějí nařídit povinné dobíjení hybridů, smysl pro realitu je pořád dalece míjí
dnes
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva