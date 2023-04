Nová nejdražší registrační značka světa skončila na docela obyčejném autě zlomkové ceny před 2 hodinami | Petr Miler

Popravdě řečeno byla tak drahá, že se ani nedalo čekat, že by auto „pod ní” stálo víc. Že ji ovšem kupec namontuje na vůz méně než setinové hodnoty, to jsme nečekali.

Zkraje dubna jsme vás informovali o nové nejdražší registrační značce světa, za kterou jeden ruský byznysmen nabízel až 214 milionů korun. A nebyl to aprílový žertík, ostatně tato suma na vítězství v aukci ani nestačila. Dubajská registrace P7 se nakonec prodala za naprosto absurdních 15 milionů amerických dolarů, tedy asi 320 milionů Kč, což nedává žádný smysl, i když výtěžek dražby šel na rozličné bohulibé účely.

Tehdy jsme spekulovali o tom, na jakém voze značka asi končí a tipovali nějaké Bugatti či něco podobného. Ani tak by nejspíše nešlo o auto dražší než značka sama, neboť existuje jen hrstka automobilů s cenou přesahující výše zmíněnou sumu, ovšem zrovna na Bugatti za 100 nebo 200 milionů by určitě nepůsobila nepatřičně. Jenže dopadlo to jinak.

Kanál na Youtube sledující dění v Dubaji zveřejnil video, na kterém vidíme značku čerstvě nasazenou na Tesle Model X. Za normálních okolností je to v podstatě drahé auto, ani po nedávných slevách ho u nás nekoupíte za míň než 2 844 900 Kč, za daných okolností ale působí jako neadekvátně levná volba. Však při zmíněné ceně značky se bavíme o hodnotě vozu ve výši asi 8 promile hodnoty jeho registrace.

To skoro nutí k smíchu, je to něco jako dát si české značky na přání na vůz pořízený za pár desetikorun, popř. osadit skoro bezcenný vrak novými litými koly za desetitisíce. I to je nakonec cesta k „zhodnocení” vozu. Anebo ne?

