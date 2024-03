Nová nejlevnější Lada byla předčasně odhalena v dalších verzích, nevypadá vůbec zle před 5 hodinami | Petr Prokopec

V oficiální rovině se Lada o této novince pořád prakticky vůbec nezmiňuje, neoficiálně o ní ale víme stále víc. Chystaná Iskra dorazí jako nejen jako kombík či jakýsi sportback, ale také coby sedan a „kombík na chůdách”.

Před pár dny jsme si mohli poprvé posvítit na chystanou novou nejlevnější Ladu, tedy model s poněkud „svazáckým” jménem Iskra. Ta bude představena ještě letos, do prodeje pak zamíří v roce příštím. Po nějakou chvíli bude v nabídce koexistovat po boku dnes nejlevnější Granty, než ji v nabídce ruské automobilky ve stejné pozici nahradí. I proto se nepočítá pouze s jednou karosářskou verzí, ale hned se třemi. Dosud se na veřejnost díky dostaly ruskému Federálnímu patentovému úřadu (FIPS) pouze patentové snímky kombíku, nyní tu však máme i jeho lehce off-roadovou verzi Cross a základní sedan.

Celá trojice bude používat v podstatě stejnou architekturu jako všechny Dacie vyrobené po roce 2022, tedy platformu CMF-B-LS. To je poněkud překvapivé, neboť se předpokládalo, že Rusové budou muset po odchodu Renaultu začít na čistém listu papíru. Nakonec se však ukázalo, že AvtoVAZ se po rozchodu s Francouzi dočkal i jistého odstupného. Lada tedy ve finále má k dispozici moderní techniku, byť ta zpočátku musela působit jako danajský dar.

Kvůli invazi na Ukrajinu totiž automobilka přišla především o elektronické komponenty převážně z Německa. Ty bylo třeba nahradit novými díly z Ruska a jemu spřátelených zemí, tedy hlavně z Číny. To se zjevně povedlo, neboť továrna v Toljatti již pustila do světa první várku prototypů. V červenci letošního roku by pak mělo dojít na předprodukční exempláře, následovat pak má již zmiňovaná premiéra, ke které by mohlo dojít už v srpnu na autosalonu v Moskvě.

Z dostupných pohledů na vůz je patrné, že Iskra byla v nemalé míře ovlivněna modelem Vesta, díky čemuž nevypadá lacině. Oproti ní pak sice bude menší a i levnější, poměrně překvapivě však u novinky Rusové přistoupili k většímu odlišení jednotlivých variant. Patrné je to zejména u zadních světel, které jsou u praktičtějších verzí jiné. Sedan a standardní kombík pak spojuje zadní nárazník, Cross jej ovšem má odlišný. A stejně tak kráčí vlastní cestou vpředu, byť rozdíly jsou jen velmi malé.

Off-roadová varianta by se měla dočkat také sedadel ukotvených o trochu výš, což má řidiči zpřehlednit jízdu v terénu. Dále se ovšem již jednotlivé varianty budou lišit hlavně v rámci výbavy. Na upřesnění však bude třeba ještě pár měsíců vyčkat. To je ale jen zlomek času ve srovnání s čekáním na nástupce zmiňované Granty. Ta totiž přišla v roce 2011, přičemž stála na základech předchozího modelu Kalina, který se začal vyvíjet již v roce 1993.

