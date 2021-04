Nová Škoda Fabia ukázala svůj pravděpodobný vzhled, bude to Enyaq pro chudší před 2 hodinami | Petr Miler

Škoda zatím veřejně ukázala novou Fabii jen s maskováním nebo na poněkud vyumělkovaných ilustracích. Ty od ruských kolegů jsou realitě blíž.

Škoda Fabia si nikdy nedělala čáku na to stát se nejemotivnější volbou svého segmentu, útočila spíše na zdravý rozum. Tomu odpovídalo i její designové pojetí, které se snažilo spíše nedráždit než provokovat. Když v roce 2014 dorazila její třetí generace, dočkala se konečně trochu výraznějšího a přitom nerušivého pojetí, to ale podle nás o pár let později zase ztratila.

Na vině je facelift, který se pokusil přiblížit Fabii ostatním novějším modelům značky a dopřát ji ostřeji řezané přední světlomety. Co ovšem funguje na Scale, Octavii nebo i Superbu, příliš nefunguje na jinak pojaté Fabii. Výsledek tak považujeme za přesný opak toho, čím měl být - auto vypadá od té doby spíše mdle a tupě než výrazněji a atraktivněji. Na spadnutí je ale příchod další generace, který situaci opět změní k lepšímu.

Že se nová Fabia blíží, není žádné tajemství, už jsme ji poprvé vyzkoušeli a automobilka ji ukázala na svých ilustracích. Hlavně těchto materiálů se spolu s očitými svědectvími těch, kteří vůz mohli vidět nemaskovaných, chytili kolegové z webu Kolesa.ru a rozhodli se namalovat pravděpodobnou konečnou podobu vozu. A od reality daleko nejsou.

Jak jsme sami zmínili dříve, spíše než další variací na Octavii či Scalu bude auto menším a umírněnějším Enyaqem. Vše je pak lépe sladěno do jednoho celku tak, aby nikdo neměl dojem, že každý kus Fabie dělal někdo jiný, jako u faceliftu třetí generace. Výsledek posuďte sami s pomocí ilustrací níže, my k nim pro srovnání přidáváme uvolněné záběry maskovaných prototypů. Hotový vůz uvidíme už za pár dnů.

V případě techniky není mnoho co řešit, Fabia IV dorazí na nové platformě MQB A0 a nabídne v podstatě to samé, co nynější VW Polo a Seat Ibiza. Oproti nim ale přidá i karoserii kombi, to už je jisté, jen čekat na ni budeme déle. Jako hatchback by se ale auto mělo dostat do prodeje ještě letos.

Novou Fabii jsme zatím oficiálně mohli vidět nejlépe takto, ilustrace níže zachycují pravděpodobnou vizáž bez maskování. Foto: Škoda Auto

