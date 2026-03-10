Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
Petr ProkopecTenhle člověk navzdory svému pokročilému věku pořád ví, jak postavit auto, o kterém ostatní jen sní. Vývoj tohoto stroje trval věky, roky čekání ovšem zjevně stály za to. Novinka má být navíc nejen extrémně rychlá, ale také zábavná.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Tenhle člověk navzdory svému pokročilému věku pořád ví, jak postavit auto, o kterém ostatní jen sní. Vývoj tohoto stroje trval věky, roky čekání ovšem zjevně stály za to. Novinka má být navíc nejen extrémně rychlá, ale také zábavná.
Může to znít neuvěřitelně, ale před pár dny uplynulo už pět let od chvíle, co Gordon Murray představil speciální verzi svého supersportu T.50. Ta byla pojmenována po Nikim Laudovi, přičemž stejně jako silniční provedení dostala pod kapotu 3,9litrový atmosférický dvanáctiválec vyvinutý ve spolupráci s Cosworthem. Jenže tam, kde výchozí T.50 disponuje 663 koňmi, okruhová verze nabízí 772 kobyl. Dočkala se totiž mimo jiné nové hlavy válců, vylepšených hřídelí, vyššího kompresního poměru, nového sání či odlehčeného výfuku.
Výkon je však pouze jedna strana téže mince, zmínit tak musíme i druhou, a sice nízkou hmotnost. Už u silničního vozu se Murray dostal pod 1 tunu, v případě této verze určené pro okruhy ale nemusel přistupovat ke kompromisům, takže výsledkem je až trochu šílených 852 kg. Přítlak vozu je přitom takřka na dvojnásobných 1 500 kilech. T.50s Niki Lauda by tedy teoreticky mohl jezdit po stropě. Či doslova létat na okruzích, k čemuž byl stvořený a kde evidentně jen velmi těžko bude hledat pokořitele.
Jakkoli Murray tuto verzi ukázal před pěti lety, uvedl, že na výrobu 25 okruhových exemplářů dojde teprve poté, co se firma vypořádá se stovkou silničních aut. V mezičase navíc docházelo na dodatečný vývoj. Klientela, která utratila 3,1 milionu liber bez daní a dalších poplatků, se tedy musela obrnit nemalou trpělivostí. Nyní si ale může oddechnout, neboť značka Gordon Murray Automotive oznámila, že ukončila finální testy a může tedy odstartovat výrobu.
Murray zjevně vše stihnul za pověstných „za pět minut dvanáct“, neboť součástí testů byl i výlet na okruh do Bahrajnu, který byl vybrán kvůli kombinaci vysokorychlostních zatáček, zón prudkého brzdění a vysokých venkovních teplot. Britská značka totiž usoudila, že pokud T.50s dokáže excelovat v tomto prostředí, pak obstojí kdekoliv na světě. Za volant pak usadila testovacího a vývojového jezdce a bývalého závodníka Daria Franchittiho.
Skotský jezdec v Bahrajnu dokázal zajet čas 1 minuta a 53,03 sekundy, který je o sedm vteřin rychlejší než absolutní rekord pro závodní speciály kategorie GT3. Franchitti přitom na okruhu dosáhl přetížení 3g při brzdění a 2,7g v zatáčkách. Na rovinkách se pak dostal až na rychlost 296 km/h. „Po stránce zábavy navíc překonává všechny ostatní okruhové modely, moje oblíbené supersporty a dokonce i závodní auta, která jsem řídil,“ uvedl po jízdě.
Čtyřkolový Niki Lauda tedy zjevně bude dominovat, jako to svého času dělala inspirace pro tento vůz, tedy rakouský jezdec. Pokud byste ale po této verzi zatoužili, máte smůlu, všech 25 kusů je dávno rozebraných. A nepřekvapilo by nás, kdyby jejich hodnota rázem narostla o pár milionů korun. Vyroben a předán přitom dosud nebyl jediný kousek.
T.50s Niki Lauda začíná stanovovat nové rekordy, jeho výroba je přitom na spadnutí. A majitelé asi nemohou být spokojenější. Foto: Gordon Murray Automotive
Zdroj: Gordon Murray Automotive
Bleskovky
- Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
před 10 hodinami
- Ferrari poprvé ukázalo i zvenčí svůj nový model, o kterém předem ví, že ho skoro nikdo nechce
8.3.2026
- Mercedes ukázal další auto, které nebude kupovat skoro nikdo, už jeho interiér jde proti všem
7.3.2026
Nejčtenější články
- Korejci uznali, že dotykové displeje v autech jsou zlo, svým modelům prý vrátí tlačítka. Jenže dá se jim věřit?
8.2.2026
- Jaguar Land Rover se propadl do obrovské ztráty, proti Britům jako by se teď všechno spiklo
8.2.2026
- AI videa se vymkla z rukou, fiktivní renovace fiktivně objevených vzácných aut matou i znalé
8.2.2026
- Soud zakázal Renaultu prodej klíčových modelů v Německu. Kvůli obscénním znakům na přídi a zádi to není
9.2.2026
- Tesly v jednom elektrickém ráji prodejně překonalo už i Lamborghini, v druhém přišly meziročně skoro o 90 procent kupců
9.2.2026
Živá témata na fóru
- Politický koutek 03.10. 16:49 - jerry
- Řidiči, co to mají v ruce... 03.10. 16:30 - řidičBOB
- Přituhuje 03.10. 16:29 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 03.10. 14:06 - pavproch
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 03.10. 12:06 - pavproch
- Fabia kombi za 200k nebo Octavia kombi za 300k? 03.09. 22:35 - Frdo
- Rychlodotazy 03.09. 18:33 - pavproch
- Benzina paliva 03.09. 16:10 - řidičBOB