Nová vlajková loď Škody předčasně ukázala svůj vzhled na ilustracích, takhle to žádná krasavice nebude

Nový designový styl škodovek od začátku budí rozpaky a zdá se, že cestou do sériové výroby se příliš nezmění. Produkční Škoda Vision 7S vypadá spíš jako tank, možná i škodovka dopředu uvažuje o rozjetí zbrojní výroby.

V roce 2022 Škoda představila koncept Vision 7S. Stal se vůbec první ukázkou nového designového jazyka Modern Solid, který byl přijat vcelku rezervovaně. Auto navíc dostalo elektrický pohon, což způsobovalo jen další rozpaky - pokud s tímto pohonem obtížně nachází uplatnění auta menší a lehčí, monstrózní SUV na tom bude jen hůř. Jistě, názory na obojí se různily a různí, určitě jsme si ale nevšimli davů volajících po tom, aby škodovka něco takového vyráběla.

Automobilka z Mladé Boleslavi se ale rozhodla moc nezajímat o to, co po ní kdo chce, dokud jí nezačne téci do bot, a tak v mezičase potvrdila, že pracuje na produkční právě tohoto vozu. Prozatím ji interně tituluje Space, do prodeje ale nová vlajková loď Škody téměř stoprocentně dorazí pod jménem s „E“ na začátku a „q“ na konci, přesně v duchu již nabízených modelů Enyaq a Elroq i chystaného malého SUV Epiq, a tak čekejme něco ze zbylých registrovaných označení - třeba Eriq. To není vtip, i to má Mladá Boleslav v repertoáru.

Že vývoj míří tímto směrem, před pár dny potvrdila sama Škoda prvními upoutávkami produkční verze. Z poskytnutých záběrů mnoho vidět nebylo, je ale zjevné, že základní pojetí vozu zůstává totožné. Profesionální designér skrývající se za přezdívkou Kelsonik se tak pokusil s pomocí upoutávek i špionážních fotek maskovaných prototypů novinku předčasně ukázat s pomocí vlastních ilustrací, které najdete níže.

Space se nám tedy ukázal v plné kráse, jakkoli to dost možná není ten pravý termín, který by většina lidí při jeho popisu použila. Podivně vypadající jsou hlavně čelní partie, jimiž Škoda připomíná spíše čínskou produkci snažící se tvářit jako evropský model. Maska chladiče a světla propojená linkou pod ní pak působí jako velmi násilně naroubovaná, přičemž podobný „podpis“ vytváří i koncové lampy. Při pohledu zezadu zde nicméně již nemáme takovou kontroverzi, ale spíše větší příslušnost ke značce. V případě boků pak nelze říci nic pochvalného i negativního, jde zkrátka o elektrickou klasiku se zapuštěnými klikami dveří. Auto víc než co jiného připomíná tank, což v dnešní době nemusí být náhoda.

Finální vzhled může samozřejmě působit vábněji, po stránce mechanické ale novinka absolutně nemá šanci zaujmout. Použije poslední evoluci platformy MQB, se kterou by měly být spojeny baterie o kapacitě 89 kWh. To je na tak obrovské auto zoufale málo, jde o ekvivalent necelých 23 litrů nafty v nádrži dieselového auta. Teoretický dojezd přes 600 km, tak bude utopií, doplňování energie výkonem maximálně 175 kW pak bolestivou zkušeností. A to auto dorazí až v příštím roce, kdy bude vývoj zase o něco dál.

Koncepční Vision 7S řadu lidí oslovil, jeho produkční verze to ale bude mít o poznání těžší, zvláště pokud skutečně nabere podobu jako na přiložených neoficiálních ilustracích. Foto: Škoda Auto

