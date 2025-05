Novátorská Corvette E-Ray v evropské verzi si střihla přízemní let po Autobahnu, na 250 km/h je jako nic před 4 hodinami | Petr Prokopec

Technické řešení auta je nepochybně zajímavé, neboť se na jednu stranu drží krásně znějícího atmosféricky plněného osmiválce, na tu druhou přidává elektrický pohon přední osy. Dynamicky určitě nestrádá, hmotnost a evropská cena ve vás ale nadšení asi nevzbudí.

Na showroomy Chevroletu dnes už v Evropě nenarazíte, jakkoli dříve byly běžné i u nás. Na obrovité pick-upy či SUV jako v zámoří jste v nich ovšem nenarazili, místo toho výstavní plochu okupovaly menší hatchbacky či sedany. Na Ameriku se přitom odkazovaly maximálně tak tvrdšími plasty a grafikou displejů jak z 80. let minulého století, nikoliv však objemnými pohonnými jednotkami. Kvůli tomu si ovšem lezly do zelí s Opelem. Mateřský koncern General Motors proto usoudil, že bude lepší soustředit se tu pouze na značku s pevnějšími evropskými kořeny.

Přesto všechno ovšem Chevrolet zůstal na starém kontinentu činný, a to se svou dvojicí sportovních modelů. Camaro sice bylo v mezičase posláno na věčnost, a to na obou stranách Atlantiku, Corvette je ovšem u nás i ve zbytku Evropy k mání. Navíc nikoli jako šedý import, ale oficiálně, což skýtá výhody třeba v záruce, dostupných servisech, náhradních dílech a podobně. Jsou tu ovšem i negativa, neboť Corvette takto musí plnit veškeré místní normy. Znamená to kupříkladu, že za evropskými majiteli nemůže vyrazit bez filtru pevných částic.

Z něčeho takového ekologové nejspíš skáčou do nebes, pro samotné majitele to znamená lehčí výkonový sešup. Patrné je to i u hybridní verze E-Ray, která kombinuje spalovací motor pohánějící zadní a elektrický motor mající na starost přední osu. Americká verze v jejím pˇpřípadě disponuje 664 koňmi, zatímco ta evropská má k dispozici 643 kobyl. To není až tak velký rozdíl, prohlubuje jej však také trochu jiná skladba výbavy. V USA se totiž startuje na 1 712 kilech, zatímco u nás jde o 1 832 kg - něco dělá odlišná metodika výbavy, asi 40 kilo ale přidává technika a výbava navíc. To ovšem znamená, že dynamika trochu ustupuje do pozadí.

Není to ale nic, kvůli čemu by se člověk musel věšet, jak dokládá nové video kolegů z francouzského Motorsportu. Ti s autem vyrazili na německé dálnice, ostatně si pro něj do Německa museli zajet, a ukázali, jak Corvette E-Ray během asi půlminuty zvládne sprint z nuly na 250 km/h, k čemuž navíc vyhrával příjemný osmiválcový soundtrack. A jen o málo víc než dvousekundové zrychlení na stovku také nezklame. Jediné, čeho tak lze litovat, je tak vedle vysoké hmotnosti jen cena - ta v Evropě šplhá na 4,3 milionu korun. V USA tohle auto stojí v přepočtu od 2,35 milionu Kč, docela rozdíl.

Verze E-Ray se od základní Corvette až tak moc neliší, klíčové jsou hlavně technické novinky pod kapotou. S hybridizací přitom nemalou měrou narostla hmotnost, s přeletem přes oceán pak i cena. Foto: Chevrolet

