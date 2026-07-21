Nové Audi A2 bylo natočeno skoro bez maskování, vedle ceny unikly i specifikace. Tohle bude pro čtyři kruhy rána z milosti
Petr ProkopecO tomto autě máme od začátku velké pochybnosti. A únik klíčových specifikací i téměř úplné odhalení vzhledu je ani trochu neumenšilo. Vypadá to, že Němci chystají větší propadák, než jakým byl originál.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Nové Audi A2 bylo natočeno skoro bez maskování, vedle ceny unikly i specifikace. Tohle bude pro čtyři kruhy rána z milosti
před 6 hodinami | Petr Prokopec
O tomto autě máme od začátku velké pochybnosti. A únik klíčových specifikací i téměř úplné odhalení vzhledu je ani trochu neumenšilo. Vypadá to, že Němci chystají větší propadák, než jakým byl originál.
Původní Audi A2 přišlo na svět v roce 1999. Němci se s jeho pomocí snažili demonstrovat výhody hliníku, zároveň pak zkoumali, zda se mohou přesunout i do jiných pater trhu. Protože ale přišli s podivnou karoserií a vysokou cenu, nedosáhli navzdory technické výjimečnosti vozu zrovna vysokých prodejů. Šest let po premiéře tak svůj experiment raději ukončili. A zdálo se, že do těchto bouřlivých vod již znovu nevkročí.
Jenže v mezičase se z Audi A2 stal tak trochu kult, přičemž u publika začaly bodovat hlavně verze osazené dieselovým motorem. Díky hliníkové konstrukci se totiž průměrná hmotnost vozu pohybovala okolo 830 kil. Ona karoserie pak byla aerodynamicky optimální, pročež majitelé s vozem i dnes, tedy více než dvacet let od konce výroby, jezdí reálně za nějaké 3 litry paliva na sto kilometrů. Jaké auto vám dnes v tomto segmentu něco takového nabídne?
Němci se i proto rozhodli, že A2 představí v druhé generaci. Jen tentokrát u toho nebude spalovací technika, nýbrž elektrický pohon, jak také jinak. S ním na palubě se ovšem již nyní rýsuje ještě větší fiasko, než na jaké došlo původně. Novinka totiž dorazí na platformě MEB, která nebyla ničím výjimečná ani v roce 2019, kdy debutovala. Od té doby sice prošla evolucí, zlepšily se však jen detaily.
A2 e-tron tak působí jako nůž, který si berete do souboje na pistole. V Dánsku se aktuálně povedlo nafotit prototypy, které se dočkaly jen zanedbatelné kamufláže. Je tak zjevné, že Audi se od výchozího Volkswagenu ID.3 vizuálně řádně distancovalo. Zároveň třeba děleným zadním oknem značka navázala na originál. Jenže to je asi tak to jediné, co se o novince dá říci pozitivního.
Na světě jsou totiž díky uniku z Německa i základní specifikace. A je to vážně síla. Ve své domovině totiž A2 e-tron odstartuje s cenou na 38 200 Eur, tedy na 925 tisících korunách. Je tak zhruba o 130 tisíc dražší než větší A3 lepší téměř ve všem. Však A2 má na palubě baterie o kapacitě jen 50 kWh (ekvivalent sotva 13litrové nádrže) a elektromotor produkující 170 koní posílaných na zadní osu.
Je tak prakticky jisté, že tohle bude ještě větší propadák než kdysi. Některá ze „skvělých” novinek ale čtyři kruhy pomyslnou ránu z milosti představovat musí, tak proč ne zrovna A2...
Nové Audi A2 se zatím oficiálně ukázalo jen takto, níže můžete vidět podstatně víc. Bude ještě dražší než výchozí Volkswagen ID.3, oproti kterému nenabídne po technické stránce nic navíc. To je vážně nabídka k pohledání. Foto: Audi
Zdroj: Pro-Street.dk@Youtube, Inside EVs
Bleskovky
- Nové Audi A2 bylo natočeno skoro bez maskování, vedle ceny unikly i specifikace. Tohle bude pro čtyři kruhy rána z milosti
před 8 hodinami
- Že se zřítil most? V této zemi EU žádný problém, lidé po něm dál jezdí, jako by se nechumelilo
včera
- Jak krásně zní? Chystané nové BMW M3 konečně natočili při testech v té „správné” verzi, tady už nadšenci nepohrdnou
18.7.2026
Nové na MotoForum.cz
- Nebývale napínavý boj o titul MotoGP dosáhl historické úrovně 10:00
- Jak se rozhodne KTM? Manuel Gonzalez má nabídky od dvou továrních týmů. včera 15:00
- Lídr šampionátu, král pádů, sběratel bodů: Jorge Martin bude i v roce 2026 „extrémní“. 18.7.2026
- Máximo Quiles zůstává u Aspara, ale v Moto2 17.7.2026
- Ohlédnutí po závodním víkendu na Sachsenringu a v Donington Parku 15.7.2026
Nejnovější články
- Německé dotace měly pomoci chudým rodinám, ve skutečnosti pomáhají Číňanům. Tohle sympatické auto teď rozdávají za 89 Eur měsíčně
před 2 hodinami
- Sotva jetý supersedan z dob výkonových válek Němců může být váš unikátní specifikaci, dech bere i dnes
před 4 hodinami
- Mercedes si s těmi logy nedá pokoj. Z další novinky doslova stříkají ve dne v noci, přitom akorát zastiňují vítané věci
před 5 hodinami
- Zaříznout kombíky Hyundai nemohlo v horší dobu. Další značka říká, že zájem o ně zažívá renesanci a posílá je na nové trhy
před 7 hodinami
- Nové Audi A2 bylo natočeno skoro bez maskování, vedle ceny unikly i specifikace. Tohle bude pro čtyři kruhy rána z milosti
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- S větrem ve vlasech.... 07.21. 15:10 - pavproch
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 07.21. 11:21 - pavproch
- OffTopíč: LaS Tempesta GTX 43.5 07.21. 09:51 - pavproch
- Politický koutek 07.21. 09:49 - mattonecz
- Fiat a vše kolem nich 07.20. 15:37 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 07.19. 23:04 - abgx1
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 07.19. 19:08 - Brus
- Onboard videa 07.19. 16:54 - brnenska.odchytova