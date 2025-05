Nové Audi RS5 Avant nachytali při testech na Ringu a v okolí, jeho obrovské výfuky působivě jen vypadají před 6 hodinami | Petr Prokopec

Těžko říci, zda je vůbec na co se těšit, neboť má jít o další obrovský kompromis, který bude stěží obhajovat svou existenci i vedle vlastního předchůdce. Technické parametry ale budeme znát až časem, nicotný zvukový projev je zjevný už teď.

Od revolučního vynálezu Karla Benze letos uplyne 140 let. Během té doby výrobci vyladili techniku pomalu k dokonalosti, proto je škoda, že svých zkušeností nechtějí dál využívat. Můžeme všechno hodit na politiky, kteří jim do cesty staví jednu byrokratickou překážku za druhou, v prvé řadě jsou to ale samy automobilky, které se vzhlédly v elektrifikaci jako v tom jediném možném řešení osobních aut.

Nejspíš byly asi už podesáté v historii okouzleny jednoduchostí elektrického pohonu, který by jim dovolil dobrat se podobně fungujících aut jednodušší konstrukce, jež by prodávaly za podobné ceny. To je realistická premisa, jaksi ale ignoruje baterie, zejména pak jejich technické limity (mizernou energetickou hustotu a z ní vyplývající vysokou hmotnost i velikost při stále nedostatečné kapacitě) a cenu. Čekali, že se to „nějak vyřeší”, ale nevyřešilo a hned tak asi ani nevyřeší. Osoby odpovědné za tato absurdní rozhodnutí dnes ale nechtějí ztratit tvář, a tak dál tuto nesmyslnou vizi tlačí vpřed navzdory odporu většiny zákazníků.

Pokud pak nechtějí (rozumějte nemohou) jít hned cestou plně elektrického pohonu, sází aspoň na dobíjecí hybridy, což je obzvlášť absurdní - z jednoduchosti nezbylo nic, je to nesmyslně komplikovaný „roztleskávač” elektrického pohonu. Touto cestou jdou i u sportovních derivátů, pro které se takto komplikované a těžké pohonné ústrojí absolutně nehodí. Jak dopadl současný Mercedes-AMG C63, ani nebudeme připomínat, nevyhlížíme ale ani příchod nového Audi RS5, které v nabídce značky zaskočí jak za stejně pojmenovaného předchůdce, tak i za RS4 Avant. Atmosférický osmiválec zmizel ze světa se třetí generací, v případě té následující pro změnu můžeme zamávat na rozloučenou čistě benzinovému šestiválci.

Audi již dříve oznámilo, že nikdy nevyrobí čtyřválcové RS, ale to je asi tak veškerá útěcha. Nová RS5 má totiž dostat plug-in hybridní šestiválec, což bude znamenat ohromnou hmotnost navíc výměnou prakticky za nic. Auto bude vážit stoprocentně přes dvě tuny a jeho maximální výkon, jakkoli může být velmi vysoký, bude k dispozici jen do chvíle, dokud se vám nevybijí baterky. Vysoká hmotnost s vámi ale bude pořád.

A nebude to jediné zklamání, jak potvrzuje nové video ze Severní smyčky Nürburgringu a okolí. Na něm se prohání jak sedan, tak i kombík, spíš než jejich obrovské oválné výfuky však uslyšíte větrný hluk. Tohle auto prostě není slyšet, i když elektrifikace přinese zvýšení výkonu, nad metu 500, možná i 600 koní. Spolu s tím se pak zvýší i cena, což nejspíše Audi zkusí ospravedlnit působivou akcelerací. Jenže ta bude podmíněna stavem dobití baterií, které se pro změnu postarají o rychlejší propad hodnoty. Už chápete naši skepsi?

Dosavadní RS4 se rozloučila s ryzím šestiválcem, který zpočátku výroby s příplatkovými výfuky i zněl. U nové generace nazvané RS5 Avant lze očekávat nejen jiné jméno, ale i hybridní pohon a téměř nijaký zvukový projev. Ten budou zjevně maskovat o to větší koncovky výfuků. Foto: Audi

