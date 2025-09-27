Nové Audi RS6 nachytali při testech. Má znovu spalovací motor, i když takové auto už vůbec nemělo existovat

Audi RS6 mělo být v další generaci jen a pouze elektrickým vozem. A pokud měl přijít nějaký skutečný nástupce stávajícího provedení, mělo to být Audi RS7 Avant. To ale vůbec nevznikne, stejně jako elektrická RS6. K čemu to tedy dává prostor?

před 9 hodinami | Petr Prokopec

Nové Audi RS6 nachytali při testech. Má znovu spalovací motor, i když takové auto už vůbec nemělo existovat

Foto: Audi

Čeká Audi krach, na který už dříve s 50procentní pravděpodobností čekávala část vedení firmy? Podle zatím posledního kroku, o kterém informuje Handelsblatt, to tak pomalu vypadá. Šéfovi čtyř kruhů Gernotu Döllnerovi totiž měl být prodloužen kontrakt až do roku 2031, což je opravdu tragikomické, uvážíme-li, čeho je stále schopen. Právě kvůli jeho dogmatismu firma přichází o řadu zákazníků, kteří to firmě vrací, on ale po všech selháních přesto aktivně bojuje za to, aby vám zakázali koupit si auto, které ve skutečnosti chcete.

Ani on ale ve výsledku nemůže zavírat oči před realitou a pod tíhou nepříznivé ekonomické situace začíná ustupovat stejně jako všichni, kdo dříve vsadili na mrtvého koně a teď s ním sami nechtějí zajet přímo do pece. Audi tak sice velmi neochotně, ale přece jen mění své plány, což dokazuje i přiložené video. Ve Španělsku byl totiž nachytán prototyp ostrého kombíku, který nemůže být ničím jiným než příští generací RS6. Ta podle původních informací měla být čistě elektrická, její projekt ale měl být zrušen. A asi byl, prototyp na videu je totiž patřičně hlučný.

Nejde navíc o koncert zvukového generátoru, za rámusem stojí spalovací motor a výfuk. RS6 tedy evidentně znovu dorazí v benzinové formě, byť v tuto chvíli není jasné, zda bude použit šestiválec nebo osmiválec. Pokaždé by ale měl být součástí plug-in hybridního pohonu, což pořád není výhra, ale lepší než nic. To má vyhnat výkon celé soustavy někam k 730 koním, tedy dokonce na vyšší metu, než jaká byla spojená s bateriovým pohonem.

Možné samozřejmě je, že nakonec se v prodeji objeví obě varianty, tedy ta víc spalovací i čistě elektrická. V jejím případě totiž Audi mělo mít prakticky vše hotové. Ponechání Döllnera u kormidla by pak tuto tezi jen potvrzovalo. Přičemž s dříve naznačovaným nižším výkonem elektrického pohonu by firma mohla spojit nižší cenu, než jaká by následně opentlila variantu s osmiválcem. Ale to už spekulujeme. Na každý pád se u Audi hýbou ledy, jen ne tak, aby to naštvané zákazníky přimělo změnit přístup - s Döllnerem v čele to opravdu nepůjde.


Nové Audi RS6 nachytali při testech. Má znovu spalovací motor, i když takové auto už vůbec nemělo existovat - 1 - Audi RS6 a RS7 Performance 2022 prvni sada 02Nové Audi RS6 nachytali při testech. Má znovu spalovací motor, i když takové auto už vůbec nemělo existovat - 2 - Audi RS6 a RS7 Performance 2022 prvni sada 04Nové Audi RS6 nachytali při testech. Má znovu spalovací motor, i když takové auto už vůbec nemělo existovat - 3 - Audi RS6 a RS7 Performance 2022 prvni sada 23
Stávající RS6 Avant Performance produkuje 630 koní, nová generace by ale měla zamířit o nějakých sto kobyl výše. Dokonce znovu se spalovacím motorem, i když asi už ne osmiválcovým a nejspíš o dost víc hybridním. Foto: Audi

Zdroj: NCars@Youtube, Handelsblatt

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

