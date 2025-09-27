Nové Audi RS6 nachytali při testech. Má znovu spalovací motor, i když takové auto už vůbec nemělo existovat
Petr ProkopecAudi RS6 mělo být v další generaci jen a pouze elektrickým vozem. A pokud měl přijít nějaký skutečný nástupce stávajícího provedení, mělo to být Audi RS7 Avant. To ale vůbec nevznikne, stejně jako elektrická RS6. K čemu to tedy dává prostor?
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Nové Audi RS6 nachytali při testech. Má znovu spalovací motor, i když takové auto už vůbec nemělo existovat
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Audi RS6 mělo být v další generaci jen a pouze elektrickým vozem. A pokud měl přijít nějaký skutečný nástupce stávajícího provedení, mělo to být Audi RS7 Avant. To ale vůbec nevznikne, stejně jako elektrická RS6. K čemu to tedy dává prostor?
Čeká Audi krach, na který už dříve s 50procentní pravděpodobností čekávala část vedení firmy? Podle zatím posledního kroku, o kterém informuje Handelsblatt, to tak pomalu vypadá. Šéfovi čtyř kruhů Gernotu Döllnerovi totiž měl být prodloužen kontrakt až do roku 2031, což je opravdu tragikomické, uvážíme-li, čeho je stále schopen. Právě kvůli jeho dogmatismu firma přichází o řadu zákazníků, kteří to firmě vrací, on ale po všech selháních přesto aktivně bojuje za to, aby vám zakázali koupit si auto, které ve skutečnosti chcete.
Ani on ale ve výsledku nemůže zavírat oči před realitou a pod tíhou nepříznivé ekonomické situace začíná ustupovat stejně jako všichni, kdo dříve vsadili na mrtvého koně a teď s ním sami nechtějí zajet přímo do pece. Audi tak sice velmi neochotně, ale přece jen mění své plány, což dokazuje i přiložené video. Ve Španělsku byl totiž nachytán prototyp ostrého kombíku, který nemůže být ničím jiným než příští generací RS6. Ta podle původních informací měla být čistě elektrická, její projekt ale měl být zrušen. A asi byl, prototyp na videu je totiž patřičně hlučný.
Nejde navíc o koncert zvukového generátoru, za rámusem stojí spalovací motor a výfuk. RS6 tedy evidentně znovu dorazí v benzinové formě, byť v tuto chvíli není jasné, zda bude použit šestiválec nebo osmiválec. Pokaždé by ale měl být součástí plug-in hybridního pohonu, což pořád není výhra, ale lepší než nic. To má vyhnat výkon celé soustavy někam k 730 koním, tedy dokonce na vyšší metu, než jaká byla spojená s bateriovým pohonem.
Možné samozřejmě je, že nakonec se v prodeji objeví obě varianty, tedy ta víc spalovací i čistě elektrická. V jejím případě totiž Audi mělo mít prakticky vše hotové. Ponechání Döllnera u kormidla by pak tuto tezi jen potvrzovalo. Přičemž s dříve naznačovaným nižším výkonem elektrického pohonu by firma mohla spojit nižší cenu, než jaká by následně opentlila variantu s osmiválcem. Ale to už spekulujeme. Na každý pád se u Audi hýbou ledy, jen ne tak, aby to naštvané zákazníky přimělo změnit přístup - s Döllnerem v čele to opravdu nepůjde.
Stávající RS6 Avant Performance produkuje 630 koní, nová generace by ale měla zamířit o nějakých sto kobyl výše. Dokonce znovu se spalovacím motorem, i když asi už ne osmiválcovým a nejspíš o dost víc hybridním. Foto: Audi
Zdroj: NCars@Youtube, Handelsblatt
Bleskovky
- Nové Audi RS6 nachytali při testech. Má znovu spalovací motor, i když takové auto už vůbec nemělo existovat
před 10 hodinami
- První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka
25.9.2025
- Rusové ukázali smrtící riziko špatného zacházení s pneumatikami, na místě dokáže rozsekat celé auto na hadry
24.9.2025
Nejčtenější články
- Mercedes skutečně pracuje na novém osmiválci. Pokusil se ho zabít, ale zákazníci řekli ne
29.8.2025
- Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi
29.8.2025
- Lotus náhle propustil přes 40 procent všech zaměstnanců. „Je to jako rána pěstí do břicha,” říkají místní
29.8.2025
- Čínská novinka vypadá jako plagiát Mercedesu-AMG. Němce to nepotěší, netroufnou si s tím ale udělat vůbec nic
29.8.2025
- Pod šéfem Porsche se houpe židle. Rodiny majitelů už začaly v soukromí vybírat jeho nástupce
29.8.2025
Živá témata na fóru
- phev sup/passat vs EV vs rav4? 09.27. 18:48 - řidičBOB
- Onboard videa 09.27. 18:29 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 09.27. 17:34 - řidičBOB
- Za kolik jezdíte s benzínem? 09.27. 15:39 - pavproch
- IT poradna 09.26. 20:16 - Brus
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.26. 15:03 - řidičBOB
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 09.24. 20:12 - Truck Daškam
- Politický koutek 09.24. 07:20 - řidičBOB