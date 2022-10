Nové auto s 1000koňovým V12 bez turba se ukázalo v akci na okruhu, víc už se jízdě v F1 přiblížit nejde před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aston Martin

Je to dozajista jedno z posledních nových aut, která s takovým pohonem mohou přijít. Tady jej prohnal bývalý pilot Formule 1 a jízdu s nejrychlejšími monoposty světa neevokuje jen to.

V roce 2017 se krátce po sobě představily hned dva výjimečné supersporty, do jejichž vývoje promluvily technologie převzaté z Formule 1. Jednak šlo o Mercedes-AMG One, který se po mnoha letech odkladů ukázal být zklamáním a dorazí jen v jednom silničním provedení. To Aston Martin Valkyrie vzbuzuje mnohem více nadšení, navíc můžeme počítat hned s několika jeho variantami.

Fascinuje už svým designem, na kterém pracoval sám Adrian Newey, jeden z geniálních konstruktérů moderních ef-jedniček, mimo jiné autor loňské i letošní mistrovské formule Maxe Verstappena. Vedle silničního kupé dorazil i stejně koncipovaný roadster, nás ovšem pro dnešek bude zajímat ještě jiné zvíře ze stejné líhně - okruhové provedení AMR Pro.

To se oproti tomu silničnímu citelně liší. Došlo na výrazné přepracování aerodynamiky, rozvor byl prodloužen o 380 milimetrů a vůz dostal o 96 mm vpředu a 115 mm vzadu širší rozchod. Délka vozu tak narostla o 266 mm, což z něj paradoxně činí o poznání o dost větší vůz. Britové dále zapracovali na odlehčení, z vozu se tedy pakovala hybridní technologie. Pohon má nyní na starosti pouze 6,5litrový atmosférický dvanáctiválec, který automobilka vyvinula ve spolupráci s Cosworthem. Pohonná jednotka zvládá až 11 tisíc otáček a produkuje 1 000 koní výkonu. Všechny změny mají Valkyrii AMR Pro umožnit, aby dosáhla přetížení přes 3G, což je ve světě silničních aut nemyslitelné a i ve světě podobných okruhových strojů naprosto výjimečné.

Právě jedno z těchto aut se ukázalo na okruhu v Silverstone, kde jej neřídil nikdo menší než bývalý pilot F1 a dnes rezervní jezdec Astonu Martin Nico Hulkenberg. Ten provezl nám už známého youtubera Mr. JWW po jedné z kratších variant trati a je to vskutku famózní podívaná. Hulkenberg neopomene dodat, že přes podobný poměr výkonu a hmotnosti je F1 zejména v zatáčkách ještě rychlejší, i tak se oba muži shodnou, že s dvoumístným vozem se blíže zážitku z jízdy ve Formuli 1 nedostanete. A pak je tu zvuk - opájet se projevem točivého dvanáctiválce hned tak neomrzí, zvlášť v době turbodmychadel a elektromotorů se z takového představení člověku až ježí chloupky na těle. Dopřejte si ho sami níže.

Okruhový Aston Martin Valkyrie AMR Pro se v sériové verzi liší od konceptu představeného před pěti lety, i od silničního provedení téhož vozu. Foto: Aston Martin



Nejpozoruhodnější součástí tohoto stroje je dvanáctiválcový motor bez turba s výkonem 1 000 koní. A jeho zvuk, ten je skutečně mimořádný. Foto: Aston Martin

Zdroje: Mr. JWW@YouTube, Aston Martin

Petr Miler

