Nové BMW 5 bylo poprvé nafoceno bez špetky maskování, konzervativní klientelu nejspíš potěší

/ Foto: BMW

BMW už se dříve nechalo slyšet, že pokud nějakému modelu ponechá „normální design”, bude to řada 5, která se nesnaží být ani avantgardní, ani lovit nové zákazníky. Vypadá to, že generace G60 bude znovu ze stejného těsta.

Bavorská automobilka v posledních letech své konzervativní klientele moc radost nedělá. Její auta vypadají nezřídka jako exponáty obludária a technika míří směrem, který milovníci zadokolek s šestiválcovými motory a manuálním řazením ocenit nemohou. Přesto je třeba říci, že BMW je vlastně chytré a málokdy nechá tyto lidi na holičkách. Chcete sedan střední třídy s 480 koňmi, pohonem zadních kol a ručně řazenou převodovkou? BMW vám ho prodá, kdo jiný to může říci?

S designem je to podobné. Novou řadu 7 si konzervativní klient nekoupí ani na opírání kola, podobně třeba faceliftovanou X7, XM, novou řadu 2... Spousta bavoráků vypadá jako rekvizita z nedokončeného dílu Hvězdných válek, ale pokud chcete zůstat při zemi, můžete. Taková trojka - mimo výše nepřímo uvedenou M3 - vypadá docela tradičně, podobně třeba Z4. A nyní se k nim přidá nová řada 5.

Nemůžeme to říci s jistotou, neboť auto čeká oficiální odhalení až na konci května, špionážní záběr přiložený níže ale vypadá velmi autenticky. Ukazuje tedy jen nemaskovanou záď, která si ale odpouští přílišné výstřelky. A opravdu se nestává, že by auto dostalo záď z katalogu klasických automobilů a příď z defilé maringotek cirkusu Humberto. Navíc tu máme ještě jedno vodítko jak k autenticitě, tak k očekávanému pojetí.

Sama automobilka totiž ještě před premiérou uvolnila oficiální špionážní záběry právě tohoto vozu (bizarní, ale už tradiční travestie), ze kterých je patrné jak to, že příď bude „normální”, tak to, že zadní světla budou střižená právě zachyceným způsobem. Je se na co těšit? Posuďte sami, my za konzervativnější část publika dáváme palec nahoru.

Nové BMW řady 5 G60 se oficiálně ukázalo zatím jen takto, níže vidíme auto poprvé bez špetky maskování. Na 99 % jde o autentický pohled. Foto: BMW

