Nové BMW 5 kombi předčasně odhalil únik. Mdlý design „batoh" navíc nezachrání, disproporčnost možná ano

Nové BMW řady 5 nás neuchvátilo, působí jako ztělesnění marného pokusu smysluplně vměstnat auta dvou úplně jiných koncepcí do jednoho balení. A navrch přidalo mdlý design. Sedanu to nesluší, kombík na tom bude asi přece jen o trochu lépe.

Když BMW loni v květnu odhalilo novou generaci řady 5, vyvolalo to značně rozporuplné reakce. Na jednu stranu bylo nutné ocenit, že automobilka víceméně dodržela své slovo a nevnucuje zákazníkům své představy o tom, čím má být jejich nový vůz poháněn. Diesel, benzin, elektřinu, hybrid, to všechno můžete mít. Není všechno růžové, neboť značné rozdíly budou v tom, kdy a s jakou ochotou vám bavorská značka tu kterou verzi prodá, ale to dnes nechme bokem.

Podívejme se raději na druhou stranu v podstatě stejné mince. Fakt, že se BMW snaží nabízet auta dvou diametrálně odlišných koncepcí v jednom balení, způsobuje, že nová pětka od pohledu vypadá jako půl vola a půl včely. Je hodně vysoká, což možná odpustíte elektromobilu, protože ten je vysoký kvůli bateriím v podlaze. Ale ona je vysoká i ve verzi 520d, ve které by taková být nemusela, ta žádné baterie pochopitelně nemá. Je to příliš velký kompromis, který BMW nedokázalo vyřešit ani designovými kejklemi (černé prahy apod.), zvláště když zbytek auta tak, jak vypadá.

V showroomu automobilky jsem už dříve zaslechl jednoho zákazníka nad novou pětkou povzdechnout si: „To už BMW neumí udělat normální auto? Buď to vypadá jako raketa nebo jako aspik na kolech!” Časy, kdy v Mnichově dělali elegantní a nadčasová auta, která byla současně krásná i nevtíravá, je pryč. Dnes buď dostanete něco jako řadu 7, která působí naprosto „ujetě”, nebo něco jako řadu 5, která působí naprosto mdle. A nic mezi tím.

Sedan je ale dnes v podstatě dávnou historií, značka už nějaký ten pátek láká na kombík, který se odhalí v nejbližších dnech. A bude to významná věc, neboť přinejmenším v našich končinách se verze Touring bude skoro jistě prodávat lépe než sedan. Jak bude vypadat? Na to se můžete už teď sami podívat níže na fotkách provedení i5, které unikly z nějaké interní prezentace.

S mdlým designem zejména přídě kombík nic neudělá, záď pak nevypadá až tak nudně ani u sedanu a na Touringu bude vypadat líp. Především ale máme aspoň při pohledu z nasnímaných úhlů pocit, že kombík nedává tak znát svou výšku (která jinak jistě nebude menší) a jakousi disproporci. Prostě působí homogenněji, i to by mu nakonec v boji o zákazníky mohlo pomoci, ale posuďte sami.

Nové BMW řady 5 se zatím prodává jen jako sedan, odhalení kombíku je ovšem na spadnutí. A dřív, než byste jej vidět měli, ho můžete spatřit níže. Foto: BMW

