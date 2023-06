Nové BMW 5 s prvky z továrního programu M Performance nevypadá ani o trochu líp, připomíná lacinou čínskou kopii před 4 hodinami | Petr Miler

Nechceme být přehnaně kritičtí, postupem času je ale stále jasnější, že se nová pětka nepovedla. I když si odpustila prvoplánové vzhledové výstřelky, její proporce a ztvárnění některých detailů jsou velmi problematické. A prvky M Performance vše jen zviditelňují.

BMW se zas jednou ocitlo na designové šikmé ploše. Když se to stalo v minulosti třeba v případě Banglovy éry, mohli pozitivněji smýšlející tvrdit alespoň to, že před sebou máme něco specifického a osobitého. Ale platí to i dnes? Nové BMW řady 5 už při své premiéře vyvolalo řadu rozpačitých reakcí pro svou mdlost a pocity nezlepšilo ani srovnání s jeho předchůdcem. A odhalení vozu v úplném základu nepřineslo už vůbec nic dobrého. Takže jsou kritici prostě neuspokojitelní, neboť když jim dáte UFO na kolech, stěžují si, že je to UFO? A když jim dáte normálně vypadající auto, stěžují si, že to UFO není?

Tak jednoduché to nebude. Podle nás jsou v případě nové pětky klíčovým problémem proporce dané dodatečným prostorem pro baterie v podlaze elektrických verzí. Ty spalovací je pochopitelně nemají, auto je ale příliš vysoké i v jejich případě. A BMW se nepovedlo ztvárnit zbytek vozu tak, aby to nedával znát - třeba černé prahy se snaží, zastřít realitu ale nesvedou. K tomu se přidaly lacině vyhlížející detaily jako přední světla nebo velké rovné plochy na boku. A výsledek prostě zrak nelaská.

Platí to o všech dosud viditelných verzích, ovšem Němec, který si na Instagramu říká Wilco, ještě před premiérou nafotil v sídle BMW novou pětku také ve verzi s továrními doplňky M Performance. Nabízí se tedy otázka, zda auto alespoň takto vyšperkované nevypadá lépe. Ale máme-li odpovědět upřímně za nás, pak říkáme, že ani náhodou, dokonce právě naopak.

A nejsme sami, i fanoušci BMW v reakci na zveřejněné snímky uvádí, že auto vypadá jako laciná čínská kopie sebe sama. Prvky M Performance nepřidaly nic, co by novou pětku učinilo krásnější, spíše zviditelnily oboje výše zmíněné - tedy jakousi disharmonii základních proporcí a nepovedenost významných detailů. Ale názor na výsledek si musí udělat každý sám, třeba ten váš bude k nové pětce přívětivější.

Nové BMW 5 vypadá podivně v jakékoli verzi. A provedení s prvky M Performance na záběrech níže ho do lepšího světla nestaví, bohužel. Foto: BMW

