Nové BMW M2 odhaleno únikem, koukat už se na něj nedá ani z jedné strany

Bavorská automobilka to po letech snah o devastaci posledních zbytků elegance v designu svých aut konečně dokázala. Na světě je novinka, na níž už se nedá dívat nejen zepředu, ale ani zezadu. A bizarně plytké jsou nakonec i boční partie.

Možná bohužel, možná bohudík, jsme jakési časy formování našich automobilových myslí prožili v letech okolo přelomu milénia, kdy BMW dělalo jedna z nejlepších aut na světě. Bez přehánění, nechybělo jim prakticky nic - byla technicky vyspělá, řidičsky zajímavá, komfortní, kvalitní i odolná, šlo do nich pořídit většinu moderních vymožeností a vypadala tak, jak se na auta prestižní německé značky sluší. Krása je v oku toho, kdo se dívá, ale nenuceně elegantní a nadčasová byla nesporně. Snad jen (tehdy též o dost jinak pojaté) Mercedesy mohly konkurovat, ostatní hráli nejméně o půl ligy níž.

Tohle ale odnesl čas. BMW se vydalo na cestu masivního rozšiřování svého záběru, kdy technická vyspělost uvadala jen pomalu, všechno ostatní ale více či méně rychle. Znám řadu, ale skutečně hodně dlouholetých zákazníků této značky a někteří se jejím novinkám - i když si je nezřídka pořád koupí, to přiznávám - se už nemohou hlasitě nesmát. Zejména v otázce kvality a designu, jakéhosi racionálního pojetí, je BMW odvarem své vlastní minulosti. A snad aby se nemluvilo primárně o tom, rozhodla se bavorská automobilka pro klasickou strategii vytvoření nejbližšího cíle. Zvlášť své výjimečné modely tedy začala osazovat designovými prvky, které nemůže vystát skoro nikdo, však i bývalého šéf designéra automobilky nutí k sebevraždě - to jsou jeho slova, ne naše.

Některé modely modely tak ještě vypadají „normálně”, čím náročnější ale jste, tím větší designovou komedii dostanete. Řada 7 vypadá jako UFO, model iX jako po nehodě, zmíněné XM nikdo nepochopil a současným M3 a M4 už nikdo neřekne jinak než bobr. Zvyknout se dá na všechno, ale... proč si zvykat? Tuhle otázku si BMW zjevně nepokládá, a tak i jeho další důležitá novinka zamíří designově šíleným směrem.

Níže můžete vidět novou generaci modelu M2, kterou někdo nafotil zřejmě v prostorách továrny. Už dřívější úniky naznačovaly, že se máme připravit na opravdu velký bizár, realita ale stejně překvapí. Příď vypadá, jako by někdo pro auto použil design původně určený pro robotický vysavač, záď jako kdyby někdo po dokončení designu omylem desetkrát naboural do zdi garáže. A na boku není nic, už i falešné průduchy v předních blatnících byly zřejmě na BMW moc drahé.

Jeden známý, opravdu dlouholetý zákazník BMW, to lakonicky komentoval slovy, že je asi nejvyšší čas pořídit si předchozí generaci. A asi je, na tohle se prostě nedá dívat. Co na tom, že pod kapotou bude dál šestiválec s nejspíše až 460 koňmi, který bude umět pracovat i s manuálním řazením? Proč pro tyhle lahůdky muset snášet nepochybně záměrně, zcela uměle šokující design vnějšku? Přijde nám to zbytečné, ale názor si pochopitelně udělejte sami.

Ne snad, že by dosavadní BMW M2 byla nějaká krasavice, ale ve srovnání s tím na záběrech níže? Foto: BMW

