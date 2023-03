Nové BMW M4 vyzvalo na souboj dieselového sourozence za pětinovou cenu, nemělo to dělat před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nová M4 s 510 koňmi je schopnou zbraní, která velmi slušný komfort jízdy kombinuje s dynamikou, jež byla ještě před pár lety vyhrazena jen supersportům. Značka si za ni účtuje 2,5 milionu, upravené BMW 430d minulé generace ale za zlomek této sumy dokáže i víc.

Otázkou, zda jsou lepší dieselová či benzinová auta, se řada lidí zabývá od nepaměti. Nejnověji se na ni pokusili odpovědět Britové, neboť Mat Watson z Carwow na stejnou startovní čáru postavil dvě BMW s odlišným pohonem. Do nového kupé M4 Competition usedl Ben Collins alias někdejší Stig z Top Gearu, jemuž pod pravou nohou skončilo 510 koní a 650 Nm. To nejsou zrovna špatná data, potenciál vozu ovšem ve velké míře ovlivňuje jeho vysoká 1,8tunová hmotnost.

Na první pohled Mat tahal za kratší kus provazu, neboť jím řízené kupé 430d má na kontě již nějaký ten křížek, neboť jde o vůz minulé generace stejné bavorské řady. Po opuštění továrny vůz osazený stejně jako M4 třílitrovým šestiválcem, jen poněkud jiné nátury, produkoval 258 koní a 560 Nm, což mu stačilo na stovku za 5,4 sekundy. Poté však BMW zamířilo do posilovny s názvem Darkside Developments, kde se ze střízlíka stal skutečný Hulk, který ovšem váží pořád přijatelných 1 607 kilogramů.

Tuningová firma totiž kupé osadila většími turby, jiným výfukem či přeprogramovanou řídicí jednotkou. Motor tak nově produkuje 456 koní výkonu a 1 017 Nm točivého momentu. Kratší kus provazu se tak rázem přesouvá do rukou Stiga, jenž se navíc rozhodl spoléhat pouze na své schopnosti a nikoli na elektronické berličky mnichovské značky usnadňující rozjezd. Napoprvé mu to stačilo, neboť poladěné BMW mělo problém s trakcí i na trojku.

Jakmile ovšem Mat vůz přepnul do jízdního režimu Sport+, neměla již moderna šanci. Tedy alespoň v rámci hlavního závodu na čtvrtmíli s pevným startem. Jakmile došlo na další poměřování sil, karta se již obrátila. M4 má totiž širší využitelné pásmo otáček, což mu napomohlo v rámci pružného zrychlení. Na souboj brzd pak již nedošlo, neboť upravené BMW mělo kotouče a destičky sjeté natolik, že by daná disciplína nebyla úplně bezpečná.

Lze už jen dodat, že M4 Competition s pohonem zadních kol stojí 2 507 700 Kč. Kupé 430d předchozí generace pak lze pořídit od nějakých 350 tisíc korun, byť v té chvíli musíte počítat s poněkud vyšším nájezdem. To by vás nicméně nemuselo trápit, neboť motor tak jako tak zamíří k úpravám. Za ně přitom zaplatíte zhruba 216 tisíc korun, suma sumárum se tak bavíme o zhruba pětinové ceně. O to působivější výhra staršího dieselu je.

I se starším BMW 430d můžete zvládnout zázraky, stačí jen nechat jej trochu upravit. I takřka dvojnásobné navýšení výkonu a točivého momentu přitom nestojí majlant. Foto: BMW



M4 pak sice nemusí ze souboje odcházet se svěšenou hlavou, nicméně od auta za 2,5 milionu korun asi jen málokdo čeká, že jej „vyklepne“ pětkrát levnější soupeř. Foto: BMW

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

