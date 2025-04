Nové BMW M5 kombi dostalo ostudně nakopáno od 6 let starého soka druhé bavorské značky, svůj výkon zabilo absurdní hmotností před 8 hodinami | Petr Prokopec

Dříve naprosto nemyslitelná věc je realitou kvůli sázce BMW na extrémně těžký a výkonově nestabilní pohon. Ten dostal přednost jen kvůli z prstu vycucané spotřebě paliva, které v praxi stejně nedosahuje. Je to jen poslední z řady důvodů, proč tohle auto nechtít.

O nesmyslné a nepochopitelné hmotnosti nového BMW M5 bylo sepsáno tolik článků, že k ní snad už nemusíme dodávat slova. Nový sedan či kombík z Mnichova má dnes zřejmě každý zafixovaný jako Otesánka, který snědl nejen své rodiče, ale i všechny zaměstnance z fabriky, ve které se vyrábí. Právě z toho důvodu ani jedna karosářská verze neexceluje svou dynamikou, i když má bezprecedentně vysoký maximální výkon. Naopak ve sprintech pravidelně prohrává s předchozí generací M5, která měla sice nižší výkon, ale zároveň byla o půl tuny lehčí. A provedení CS si z novinky dělá dobrý den, i když je též podstatně slabší.

Není to ale jediná hořká porážka, kterou M5 generace G90 musí spolykat. Britský Carwow momentálně postavil mnichovský kombík (tedy verzi s interním označením G99, které nedává žádný smysl, ale číslo 99 asi zní víc „cool” než obvyklých 91) na stejnou startovní čáru s Audi RS6 Avant Performance a Mercedesem-AMG E63 Kombi. Co ovšem na první pohled působí jako férové srovnání, je vlastně poměřování jablek s hruškami a švestkami. Zatím poslední generace RS6 se totiž poprvé ukázala již v roce 2019 a její lehce modifikované provedení Performance s 630 koňmi (standard 600) je venku od roku 2022. Třícípá hvězda je pak ještě starší, zatím poslední E63 totiž poprvé dorazilo již v roce 2016.

Mercedes pak sice v mezičase přišel s třídou E generace W214, ta je ovšem zatím k mání jen ve verzi E53. Jakkoli tedy před lety působilo jejích 617 koní impozantně, dnes jde o 13 kobyl nižší výkon, než jaký má na kontě Audi. To ale na druhou stranu má na kontě o trochu více kil (2 075 kg vs. 1 995 kg). Ve srovnání s 2,5tunovým BMW je to pochopitelně jiná liga, M5 má na ale na druhou stranu k dobru 727 koní. Přičemž zátah elektromotoru by jeho časy ze sprintů měl učinit nepřekonatelnými.

Reálně se však ukázalo, že ve srovnání s Audi hraje BMW druhou ligu. Prohrálo totiž ve zrychlení na čtvrtmíli i při deceleraci. Je pak sice hezké, že svůj výkon a pokročilejší techniku dokázalo M5 zužitkovat v pružném zrychlení, v tom ale prakticky nikdo nesoutěží. A na ostudě pro BMW nic nemění ani fakt, že konstrukčně pomalu dekádu starý Mercedes skončil ve všech kláních na posledním místě. S hybridizací tedy Mnichov dokázal jediné - výrazně poškodit svou vlastní image. Stvořil po všech stánkách horší auto, aniž by navíc získal cokoli krom beztak vylhané a nyní pro daňové výhody dále nepožívané normované spotřeby. Gratulujeme, to byl opravdu skvělý obchod.

Nová M5 Touring sice má na kontě 727 koní, ty však spojuje s 2,5tunovou hmotností. Foto: BMW



Ve výsledku tak prohrává ve sprintech s beztak těžkým, ale pořád o víc jak 400 kg lehčím Audi RS6 s 630 koňmi, které je morálně vozem z konce minulé dekády. Foto: Audi

