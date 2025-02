Nové Bugatti s motorem V16 naplno předvedlo svůj zvuk, při túrování štěká jako nasupený buldok před 6 hodinami | Petr Miler

Dalo se čekat, že tenhle stroj s nebývalým počtem válců a objemem 8,3 litru nebude žádné ořezávátko, realita ale za očekáváními ani trochu nezaostává. Toto je brutalita svého druhu a sám šéf automobilky říká, že si ani její autoři pořád plně neuvědomují, co vlastně stvořili.

Nové Bugatti Tourbillon se poprvé představilo už skoro před rokem. Od té doby jsme se o tomto autě dozvěděli mnohé, dokonce jsme jej viděli i „nahé”, v akci se nám ale dosud ukázalo jen způsoby, které nepůsobily úplně přirozeně a nejspíš vznikly jen na počítači. To konzervativně smýšlející nadšence našeho ražení stěží nadchne, neboť víte, že realita může být citelně jiná.

Očekávání jsou tu přitom enormní, zejména v případě projevu úplně nového motoru. I když automobilka zůstala u šestnácti válců, ty jsou nyní uspořádány do dvou řad ve tvaru písmene V. Jde tedy o klasický vidlicový motor, něco jako dva osmiválce za sebou, nikoli vedle sebe jako doteď (proto si dřívější motor říkal W16). Zdvihový objem se navíc posunul za hranici osmi litů na 8,3 l a jeho výkon navzdory absenci čtyř turb činí celých 1 000 koní.

Agregát vznikl ve spolupráci Bugatti s Cosworthem, který v poslední době posílá do oběhu jednu podobnou mimořádnou jednotku za druhou. Stojí i za čtyřlitrovým dvanáctiválcem sporťáků T.50 a T.33 Gordona Murrayho, motorem 6,5 V12 Astonu Martin Valkyrie a nyní i novým 8,3 V16 v novém Bugatti. Všechno jsou to točivé motory, oba dvanáctiválce se podívají až 12 100 resp. 11 100 ot./min, šestnáctiválec Tourbillonu končí na 9 000 otáčkách. I to je ale vzhledem k jeho objemu brutální hodnota.

Nyní tento motor můžeme konečně slyšet v ostré akci, o což se postaral sám nejvyšší šéf Bugatti Mate Rimac a jeho včas tasený mobil. Ukázal prototyp stále chystaného sériového auta (výroba má začít až v příštím roce) při ostré akceleraci i nemilosrdném túrování na místě. Je vskutku pozoruhodné vidět tahle drsně štěkat motor současně tak točivý i objemný, za jízdy pak zní jak stíhačka z druhé světové. Rimac navíc potvrdil, že už jde o finální zvuk, který sériovým autům zůstane. A že o dynamiku vozu se v tomto případě stará jen motor V16 - ke zmíněné tisícovce koní přidá dalších 800 ještě trojice elektromotorů. To pak teprve bude jízda, prý až k 500 km/h. Podívejte se ale zatím hlavně na to, co můžeme okusit už dnes.

