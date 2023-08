Nové Hyundai Santa Fe vypadá otřesně v jakékoli barvě, jen dvě trochu skrývají podivné tvary zádě

Petr Miler

Korejci se s novou generací jednoho ze svých vrcholných SUV vydali do neznáma a zkouší, co si publikum nechá líbit. V takových případech lidé po takovém autě beztak toužící pokouší skrýt jeho vzhledovou kontroverzi barvou, tady to ale budou mít těžké.