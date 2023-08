Nové Hyundai Santa Fe nevypadá v běžném provozu ani o trochu líp, působí jako karikatura auta před 7 hodinami | Petr Miler

Novému Santa Fe jsme na chuť opravdu nepřišli, od první chvíle působí zoufale neoriginálně a tak trochu zastarale. „Živá” setkání na tom nic nemění, vedle jiných vozů působí novinka až surreálně.

Uběhly už dva týdny od chvíle, kdy korejská automobilka představila novou generaci modelu Hyundai Santa Fe. A my si pořád drbeme hlavu. Možná to byl účel, nemáme ale pocit, že by automaticky světil každý prostředek. Hyundai drasticky změnilo přístup ke stylizaci jednoho ze svých vrcholných SUV a přišlo s něčím, na co se nedá dívat se zalíbením v oku.

Hlavním problémem je jakýsi eklekticismus, se kterým automobilka ke stvoření novinky přistoupila. Vyzobala si pár známých přístupů konkurentů - v autě lze snadno spatřovat cokoli od dávného Fordu Flex až po moderní Land Rovery - a přidala jen minimum vlastních prvků, z nichž ten nejviditelnější autu lepší jméno nedělá. Jde o světla ve tvaru písmene H, která zejména na zádi podtrhují dojem z vozu, pro který už se v komunitě automobilových nadšenců vžilo označení HH. Nemá to nic společného s Hitlerem, jde o zkratku Hideous Hyundai, česky řekněme „oHyzdné Hyundai”, což není shrnutí reality, které bychom nepodepsali.

Jasně, oficiální fotky mohou mást, ale ani první živé záběry nic pozitivního nepřinesly. A teď tu máme i první video z běžného provozu, o kterém lze říci to samé. Když se auto pohybuje mezi jinými vozy, působí komicky monoliticky, vypadá, jako by jej do filmu někdo přimaloval, jako by současně karikoval ostatní vozy ztvárněním malůvky Santa Fe vedle nich. Jenže realita je taková, že jde o záběry nového Santa Fe, jehož krabicoidní základ se zádí připomínající dávné SsangYongy prostě neláká.

Samozřejmě, vnímání designu je individuální a nepochybujeme o tom, že i tohle zboží si najde své kupce. Nemusí jich být málo, soudě podle dramaticky převažujících reakcí na internetu ale bude z ostatních tuto volbu zákazníků kvitovat málokdo. Tedy alespoň co se vzhledu týče, technicky může snadno jít o velmi dobrý vůz, nakonec ani dosavadní Santa Fe nebylo k zahození.

Nové Santa Fe je pojízdná podivnost, jinak se to z našeho pohledu nazvat nedá. Obočí zvedalo už skrze první oficiální fotky a video z provozu níže vyvolává rozpaků jen víc. Foto: Hyundai

