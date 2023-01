Nové Lamborghini s motorem V12 natočeno při testech, fascinuje už svými brzdovými světly před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Možná už jste jej viděli na patentových nákresech, ani o ty vás neochudíme. Ale jak by tomu u správného Lamba mělo být, zaujmout dokáže hlavně v akci, dokonce i takovou prkotinou, jakou jsou brzdová světla.

V roce 2011 se světu představilo Lamborghini Aventador. Italská automobilka tehdy oznámila, že vyrobit hodlá jen 4 000 kusů, neboť k dispozici má pouze osm forem na karbonový monokok. Každá přitom mohla být použita pro 500 exemplářů. Nicméně o pět let později značka uvedla, že na kontě má již 5 000 vozů. Montážní linky se ovšem poté nezastavily, na to došlo až loni na začátku roku. Ovšem poté se potopila loď Felicity Ace, jenž vezla jedny z finálních kusů. Italové tak výrobu obnovili a nakonec skončili u 11 465 prodaných exemplářů.

V letošním roce přitom automobilka slaví 60. výročí od svého založení. A stejné jubileum připadá i na dvanáctiválcový motor, jímž byl jako první osazen model 350 GT. Pohonnou jednotku navrhl bývalý technik Ferrari Giotto Bizzarrini, přičemž Lamborghini užívalo jeho design až do roku 2010. I z toho důvodu byl Aventador pro značku natolik důležitý, poháněn byl totiž teprve druhým dvanáctiválcem, který Italové vyvinuli. Jeho éra však nebyla tak dlouhá jako u předchůdce a s loňskem definitivně skončila.

Nástupce Aventadoru, který bude představen na konci března, totiž sice znovu dostane dvanáct válců, jeho agregát však již bude hybridní. Uzpůsoben tomu pochopitelně musel být design, ventilační mřížky tedy nenajdeme pouze na krytu motoru, ale i v rámci vyvýšených bočních. Mimo to se koncovky výfuku přestěhovaly nahoru mezi úzká světla, což pro změnu umožnilo integraci výraznějšího difuzoru. Povšimnout si lze i „límečků“ na zadních blatnících, které dále umocňují proudění vzduchu a přítlak.

Pozoruhodný je rovněž tvar třetího brzdového světla, který neobvykle kopíruje stylizaci střechy a akci se stará o svérázné představení. S tímto prvkem nicméně bude možné počítat pouze u kupé. Italové tak zjevně otevřené provedení hodlají odlišit daleko více, než tomu bylo u Aventadoru. Zda nicméně i tentokrát Spyder dorazí s ročním odstupem, nelze potvrdit. Stejně tak je věcí neznámou i výkon hybridního ústrojí. Jelikož však předchozí finální varianty Sián a Essenza nabídly přes 800 koní, můžeme předpokládat, že novinka odstartuje někde okolo této mety.

Dodat pak už jen můžeme, že Italové si loni na úřadu pro ochranu duševního vlastnictví zaregistrovali název Revuelto. Zda nicméně bude použit pro novinku, v této chvíli není jasné. Pokud však ano, pak tu po modelu Countach budeme mít teprve druhý případ, kdy Lamborghini nehledalo inspiraci v býčích zápasech. Místo toho se rozhodlo použít španělské slůvko, které v překladu znamená bouřlivost, svárlivost či nepokojnost. To by na nový supersport sedělo jako vyšité. Zatímco jméno vozu jasné není, design už moc nepřekvapí - znovu veřejná úřadu pro ochranu duševního vlastnictví prozradila prakticky vše, podívejte se na to sami níže.

Nové italské dvanáctiválcové kupé se již ukázalo na patentových nákresech. S premiérou se pak počítá na konec března, přičemž Lamborghini letos slaví 60. výročí svého založení. Grafika: World Intelectual Property Organisation, CC0 Public Domain

Zdroj: Varryx@YouTube, WIPO

Petr Prokopec

