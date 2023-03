Nové nejlépe zrychlující silniční auto ukázalo akceleraci na stovku hluboko pod 2 s. Mrknete a všechno je pryč před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

O tento titul se v poslední době pralo hned několik elektromobilů, nakonec jim ale vypálil rybník velmi klasicky koncipovaný americký muscle car. Jistě ne na dlouho, přesto je jeho dynamika hodná obdivu.

Schválně si teď zkuste pustit stopky na mobilu a naměřit na nich 1,66 sekundy. Máte? Co jste za tu dobu zvládli? Dvakrát úlevněji mrknout? Víc asi těžko, je to skutečně jen chvilka, přesto už za takovou dobu dokáže nejnovější iterace Dodge Challenger SRT Demon zrychlit z klidu na stovku. Dobře, není to úplně z klidu (protože to vyžaduje asi 30centimetrový „předrozjezd”) a není to úplně na stovku, neboť 60 mph je asi 97 km/h, takže se v případě akcelerace z 0 na 100 km/h bavíme spíše o čase okolo 1,8 s. I tak je to nejlepší výsledek, který kdy svět sériových aut poznal.

Je pozoruhodné, že v době, kdy se o podobný zápis perou různé Tesly a Rimacy s několika elektromotory pohánějícími všechna kola, jim vypálí rybník spalovací auto s kořeny v předminulé dekádě, jedním motorem V8 a pohonem zadních kol, ale je dáno jeho poněkud jednostranným zaměřením. Challenger Demon je skutečně trochu „one trick pony”, jak říkají Američané, zvířátko zvládající jediný trik, ale na silnici může. A když si s ním budete chtít zajet pro rohlíky, zvládne to.

Tohle ale víme od včera, nově se můžeme právě na akceleraci vozu na 400 metrů, která se odehraje za - též rekordních - 8,91 sekundy a skončí rychlostí 243,28 km/h, podívat v praxi na videu níže. Pochází z první veřejné prezentace auta, takže je třeba se v čase posunout na kótu 52 minut a 40 sekund, abyste celé představení zvládli. A pak moc nemrkat, neboť vše je otázkou pár chvilek.

Auto se podle očekávání postaví na zadní a čtvrtmílovou dráhu zdolá jako nic. Konkrétní čas z tohoto pokusu automobilka neukázala, a tak se musíme spokojit s výše zmíněnými daty. Pokud byste o auto měli zájem, šance tu je, ale malá - má vzniknout jen 3 300 aut pro USA a Kanadu, která jistě budou vyprodána dřív, než sám Demon 170 zrychlí na stovku...

Tohle je nové nejlépe zrychlující auto světa. Níže jej můžete vidět právě při této disciplíně, to nejlepší začíná před 53. minutou záznamu celého streamu. Foto: Dodge

Zdroj: Dodge@Youtube

Petr Miler

