Nové řešení silničního tunelu bude pozoruhodným způsobem nutit řidiče k tomu, aby jeli rychleji | Petr Miler

/ Foto: BBT SE, tiskové materiály

Pokud strůjci dopravních staveb o něco usilují, pak je jde obvykle o to, aby lidé jezdili co nejpomaleji. Opačná snaha je osvěžující záležitostí, jedná se však o dost specifický případ.

Jestliže nás dlouhodobě sledujete, víte, že rychlost na silnicích nevnímáme jako klíčový rizikový faktor. To neznamená, že ideálem je jakákoli rychlost na jakémkoli místě, z vlastních zkušeností jsme ale přesvědčeni, že na spoustě míst skutečně nesejde na tom, zda někdo jede 110, 130 nebo 160 km/h. Na většině německých dálnic se lidé volně si volící rychlost jízdy pohybují už dekády a nikdy to nezpůsobovalo žádné velké problémy.

Rychlost má být regulována lokálně, tedy v místech, kde je skutečně nebezpečná. Křižovatky, slepé horizonty, města, různá další riziková místa... Jsme přesvědčeni, že kdyby k rychlosti aut bylo přistupováno tímto způsobem, budou mít ona lokální omezení paradoxně větší efekt, neboť lidé je budou více vnímat, budou takové úseky více chápat jako něco mimořádného a uzpůsobí tomu rychlost jízdy. Dnešní paušální limity jsou na moderní auta směšně nízké, můžete jimi jet skoro kdykoli a kdekoli, jenže někdy a někde je i to moc. Racionálnější regulace rychlosti by dávala větší smysl.

Neočekáváme ovšem, že by tento veskrze rozumný pohled na věc někdy přišel ke slovu. Mantrou se stalo omezit a snížit, kdykoli a kdekoli. Nakonec i to dává smysl, auto jedoucí 0 km/h zaručeně nenabourá. Také ale nikam nedojede. Pokud se někde omezená rychlost zvyšuje či přichází jiná opatření k tomu, aby lidé jezdili rychleji, je to velká výjimka, přesně na takovou ale nyní dochází v tunelu Burnley v australském Melbourne, kde by to člověk čekal snad ze všeho nejméně. Australské úřady vysoké rychlosti jízdy zrovna nefandí.

Přesto v tomto tunelu bude nainstalováno nové řešení, které můžete vidět ve virtuální akci na videu níže. Vnitřní obložení tunelu bude doplněno o pásy světelných diod, které se budou jeden za druhým rozsvěcet tak, aby naznačovaly, jakou rychlostí mají auta tunelem jezdit. Takže je budou tímto brzdit? Ne, budou se snažit je tímto způsobem zrychlovat.

Zrovna v tunelu je to mimořádně překvapivé, důvod je ale prostý. Profil tunelu není vodorovný, ale ve své poslední části stoupá. Řidiči to s ohledem na okolní prostředí nevnímají, proto při zdánlivě stejné jízdě postupně zpomalují, a tak se na konci tvoří kolony bez jakéhokoli důvodu. Ony rozsvěcující se pásy je pak mají „popohnat” a kolonám daným postupným zpomalováním aut zamezit. Jestli to bude fungovat, ukáže až čas.

Řešení tunelů má řidiče obvykle uklidňovat, aby jeli co nejpomaleji. V Burnley Tunnel v Austrálii bude cílem úplný naopak, jak můžete vidět na záběrech níže. Ilustrační foto: P/F Eystur- og Sandoyartunlar, CC0 Public Domain

Zdroj: Drive

