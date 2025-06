Nové stolní hodiny Bugatti stojí samy o sobě víc než spousta výjimečných sporťáků, je to přitom kýč jako hrom před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Každý má jistě své představy o kráse, tohle je ale velmi zvláštní věc. Sáhnout po ní bude moci jen 99 vyvolených, kteří se vydrží dívat na zářivé zátiší se vzpínajícími se slony a připodobněním podkovovité masky chladiče aut od Bugatti.

Co byste si koupili, kdyby se vám zrovna na účtu válelo něco přes 6 milionů Kč, pro které byste neměli využití? Odpověď se jistě bude lišit člověk od člověka, já bych si samozřejmě koupil auto, i kdybych náhodou neměl kde bydlet... Chytré by to moc nebylo, ale pořád mi to přijde lepší než krok, který má v dohledné době udělat 99 jedinců z celého světa. Ti si prý koupí to, co vidíte na fotkách okolo.

Připomíná mi to stylizované stolní digitálky ruských oficírů z Milovic, ve skutečnosti jde ale o novinku vzniklou ve spolupráci automobilky Bugatti se šperkaři od Jacob & Co. I v tomto případě jde o stolní hodiny, které si za cenu asi 6,3 milionu Kč včetně DPH budou moci koupit vážení klienti značky z celého světa. A dostanou vážně něco.

Nakonec kdo by nechtěl mít na stole své Bugatti Calandre, což není model auta ani označení kalendáře. Je to doslova Bugatti Mřížka chladiče, ve které září hodinky obklopené stylizací přídě modelu Type 41 Royale. Už tohle by stačilo, abychom to označili za kýč, tady se ale okolo celého monumentu obtáčí vzpínající se, pardon tančící sloni. Jasně, ti k Bugatti patří, ale tady působí poněkud nepatřičně. A to samé lze říci o červené „guli” s 288 fazetami navrch.

Asi si dokážu představit zajímavější věci za zmíněnou sumu, ale kdo jsem já, abych soudil choutky lidí, kteří si kupují auta za stovky milionů, že? Vlastnictví Bugatti nicméně není podmínkou, abyste měli stolní hodiny Bugatti, takže pokud máte oněch 6,3 milionu a místo na stole, můžete aspoň doma úspěšně předstírat, že to je jen malá předehra k tomu, co na vás čeká v podzemní garáži...

Každý dle svého gusta, ne? Za nás jsou tyhle hodiny cetka a kýč, ale některým jistě bude stačit, že mají logo Bugatti, hodinky slavné značky v nitru a multimilionovou cenovku. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.