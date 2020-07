Nové tisícikoňové Ferrari ukázalo svou akceleraci, na 200 km/h je dřív než mrknete před 6 hodinami | Petr Miler

Vážně neskutečnou akceleraci předvedlo při první možné příležitosti nové Ferrari SF90 Stradale. Tisícikoňový stroj je bezpečně rychlejší než exkluzivní LaFerrari.

Nové Ferrari SF90 Stradale se světu představilo už před více než rokem, prostoje Italů s uváděním zcela nových modelů na trh a letošní koronavirová omezení ale způsobila, že se první lidé mimo automobilku dostali za jeho volant až nyní. Čekání ale stálo za to, neboť i když vám můžeme ukázat jen ochutnávku toho, co tohle auto dovede, koukat je na co.

Pokud jste v mezičase zapomněli, co to vůbec SF90 Stradale je, pak připomeňme, že jde o hybridní supersport kombinující upravený přeplňovaný osmiválcový motor modelu F8 Tributo se třemi elektromotory. SF90 je tedy hybridní čtyřkolka, která má umět ujet až 26 km bez použití spalovacího motoru, především ale dokáže dvěma elektromotory pohánět přední kola a z vozu udělat jakousi hybridní čtyřkolku. Celkový výkon? 780 koní osmiválcového biturba a 220 koní trojice elektromotorů dává dohromady rovných 1 000 kobyl.

Byť vám technické řešení vozu nemusí přijít dvakrát elegantní, třeba už proto, že tohle Ferrari váží nepěkných 1 600 kg bez náplní, na čemž má elektrická část pohonu podíl znovu nepěkných 270 kg, rychlé je jako čert. Vlastně snad i více než to - z první ukázky akcelerace je patrné, že auto zrychlí na 200 km/h dříve, než stačíte doříci: „Kam se všichni poděli?”

Automobilka u vozu slibuje akceleraci na stovku za 2,5 sekundy a na dvoustovku za 6,7 sekundy, i podle velmi konzervativně odečtených hodnot z tachometru je ale snad ještě rychlejší. Pokud budeme počítat s tím, že tachometr o pár procent proměřuje a stovka reálně padne po překročení udávaných 103 km/h a dvoustovka za hranicí 210 km/h, pak jsme na hodnotách 2,3 sekundy u akcelerace z 0 na 100 km/h a 6,1 sekundy z klidu na dvoustovku. Říkal si Hurikán...

Podívejte se na to sami, opravdu stačí déle mrknout a většinu celého představení zmeškáte. Akcelerace byla natočena na firemním okruhu Ferrari ve Fioranu, takže výše už se se zrychlením nepodíváme, pokud by ale bylo více prostoru, má se auto dostat s rychlostí až k hranici 340 km/h. Není důvod nevěřit.

Dynamika nového Ferrari SF90 Stradale je neskutečná, ani LaFerrari takto dobře neakceleruje. Foto: Motorsport Magazine@Youtube

