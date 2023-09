Nové záběry Cybertrucků Tesly ukazují až neuvěřitelnou nekvalitu, přesný opak toho, po čem volá Musk před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Elon Musk a realita, to zjevně nejsou dva elementy ze stejné množiny. Zatímco šéf Tesly volá po přesnosti výroby na desítky mikronů, reálně nové pick-upy značky vypadají, jako by je vyráběli lidé s pár promile v krvi.

Řada vyjádření Elona Muska už vstoupila do historie - některá v dobrém, jiná méně. Do druhého ranku se nepochybně zapíše jeho apel na výrobu nového pick-up značky s přesností na 10 mikronů, což je naprostý nesmysl a ukázka nepochopení samotné konstrukce aut. Bylo by to úsměvné vyjádření tak či onak, je ale ještě úsměvnějším, když vidíme, jak nekvalitní Cybertrucky ve skutečnosti jsou.

Už jsme vám ukazovali nejeden záběr, na kterém je vidět, že i za přesnost výroby na 10 milimetrů by Tesla byla ráda. Někteří namítali, že šlo pořád jen o prototypy, jak se ale blížíme momentu zahájení prodejů, máme před sebou nepochybně stále více vozy, které jsou sériově vyrobenými exempláři. Ostatně sama Tesla se už v červenci pochlubila tím, že sériovou produkci rozjela. Tak co čekat na fotkách ze začátku září?

V každém případě se ukazuje, že Cybertrucky kvalitou zářit nebudou. Záběry na fotkách níže, které pořídil a na Twitteru, pardon na X zveřejnil Adan Guajardo, se sice zaměřují na fungování vzduchového odpružení vozu, primárně na nich ale upoutá pozornost něco docela jiného. Uhodli jste, je to znovu nekvalita, která z fotek čiší, i když byly očividně zřetelně pořízeny z velké dálky.

„Opět podivné slícování předních dveří. Tuší někdo, co se tu děje?” ptá se bezelstně jeden z diskutujících na X. Reakcí od fanoušků jsou mu sugestivní odpovědi toho typu, že focení přes plot láme světlo, což je skoro směšnější než provedení samotných aut. Houby s octem, tohle je totálně nekvalitní spasování a nic jiného. Každé dveře jsou vzhledem ke svislé ose vozu v jiném úhlu a připomínají zuby Henryho Lee Lucase, slavného „Vrahouna přiznavače”.

Podívejte se na to sami, tyhle obrázky jsou výmluvné samy o sobě. Možná to Tesla ještě spraví, možná. A možná má pravdu designér, který říká, že auto je koncepčně totálně zpackané a že jedinou cestou, jak ho napravit, je hodit celý projekt do koše a začít od nuly.

I některé oficiální záběry vozu naznačují, že kvalita nebude silnou stránkou Cybetrucku. Nové fotky níže jsou ale velmi, velmi výmluvné. Foto: Tesla

Zdroj: Adan Guajardo@X

Petr Miler

