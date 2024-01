Nového levného čínského konkurenta Škody Fabia i pro Evropu plně odhalil únik, vypadá aspoň svěže před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Nevíme, jestli je to vysloveně krasavec, ale nejsme tak úplně cílovou skupinou pro podobná auta. Buď jak buď má nabídnout spoustu muziky za dobré peníze, to v moderním hávu může v dnešní době docela dobře stačit.

Pokud má dnes Škoda výhledově nějaký problém v podobě konkurenčních značek, pak jsou to hlavně ty čínské. Už dnes musí pociťovat na svých prodejích masivní úspěch Číňany ovládaného MG zejména u soukromých zákazníků, přitom co tato značka nabízí z opravdu dostupných a univerzálních aut? SUV ZS? To je tak vše, ve své zahraniční nabídce má ale i modely 3, 5 a 7, které jsou (obvykle většími) ekvivalenty Škod Fabia, Octavia a Superb. Jen jejich výrobní cykly se zatím míjejí s tím, co by bylo třeba pro prodejní těchto nasazení v v zemích EU v ten správný čas v té správné z nich.

Jak už jsme psali v září, v případě trojky se tento stav má změnit s příchodem její nové generace. Velká Fabia od MG má dorazit na trh někdy v průběhu příštího roku, jak ale můžete sami vidět níže, auto bylo díky úniku z akce, která vypadá jako pořizování oficiálních fotek, odhaleno předem. Nebudeme říkat, že je to nějaký krasavec, novinka ale přebírá vzhled nedávných novinek značky v poněkud menším balení. A na rozdíl od stávajícího, u nás nedostupného, ale třeba v Austrálii velmi úspěšného provedení modelu 3 vypadá aspoň svěže a relativně moderně.

Podstatné je ovšem nakonec to, že vůz má přijít s novou technikou i moderní elektronikou, aniž by se stal nesmyslně drahým. Je zatím předmětem spekulací, co vše a za kolik nabídne, kolegové z australského Car Sales ale očekávají, že novinka se posune se základní cenou jen kousek nad hranici 20 tisíc tamních dolarů. Jít například o 21 tisíc AUD, máme tu nové moderní auto větší než Fabie od 317 tisíc Kč. Tomu Škoda nemá jak konkurovat. Dnes MG 3 začíná na 19 990 AUD, to je asi 300 tisíc korun.

Auto by navíc mělo na evropské poměry nabízet slušné motory. Základem se má stát zážehová jedna-pětka bez turba, kterou ve vyšších verzích doplní nějaká (a ne nutně jen jedna) forma hybridizace. Na detaily je ale brzy, víc se dozvíme při premiéře, která i s ohledem na tento únik musí být na spadnutí - ještě v lednu, možná v únoru? Později asi nové MG 3 nepřijde. Kdy se pak objeví v Evropě, pro kterou s ní MG počítá, je zatím předčasné odhadovat, v australských showroomech se má poprvé ukázat koncem letošního roku.

Stávající MG 3 s cenou startuje okolo 300 tisíc Kč, i když je to větší auto než Škoda Fabia. Jeho nástupce, kterého můžete vidět níže, nemá být o tolik dražší, nabídnout má ale po všech stránkách ještě víc, a to i v Evropě. Ostatně už dnešní MG 3 se prodává ve Velké Británii. Foto: MG Motor

Zdroje: Car Sales, Cochespias

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.