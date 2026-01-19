Novému brutálnímu Mustangu GTD se postavily obě generace superdrahého Fordu GT, dodnes toho litují

Novinka s cenou přesahující 9 milionů Kč si vydobyla velmi kontroverzní pověst už kvůli své ambiciózní cenovce, čím víc se o ní ale dozvídáme, tím víc musíme akceptovat, že jde o něco mimořádného.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Ford

Ještě před pár lety se zdálo, že spalovacím novinkám s logem Fordu odzvonilo. Automobilka totiž jako zběsilá vsadila vše na elektrický pohon, aniž by vůbec zkoumala, jestli je to technicky a ekonomicky reálně proveditelné, natož se zeptala zákazníků, zda po něčem takovém touží. Názor pak začala měnit až tváří v tvář klesajícím prodejům a z toho pramenících hrozivých ztrát spojených s výrobou a prodejem elektroaut. A protože je živ hlavně z prodejů v USA, kde zájem o tato auta umírá ještě víc než jinde, musí znovu topit i pod spalovacím kotlem.

V závěru minulého týdne tak Ford představil nový Mustang Dark Horse SC, který si vypůjčil motor od brutální verze GTD. Spojena s ním ovšem bude nižší cena a zároveň také nižší výkon. Nic konkrétního ovšem značka zatím nezmínila, stejně jako se nepochlubila ani jízdní dynamikou. Obojí by nás ovšem velmi zajímalo, už jen proto, že GTD se aktuálně zúčastnilo souboje se svými příbuznými, oběma moderními generacemi Fordu GT. A obě dvě bez námahy vykleplo.

Tento výsledek je i není překvapivý. GTD se totiž na jednu stranu může pochlubit nejvyšším výkonem, neboť jeho přeplňovaný 5,2litrový osmiválec produkuje 826 koní, na tu druhou však má na kontě také nejvyšší hmotnost 1 980 kg. GT z roku 2020 oproti tomu páruje 669 kobyl s 1 533 kily, zatímco jeho předchůdce z roku 2005 disponuje 659 koňmi 1 564 kg. Jako jediný má navíc k dispozici manuál, který sice nadšence lépe zapojí do hry, v přímém směru nicméně ztrácí.

Nižší hmotnost ale není tím jediným, co má dvojice GT k dobru. Starší generace totiž v rámci výšky narostla na 1 125 milimetrů, zatímco novější provedení má na kontě dokonce jen 1 110 mm. A pokud stisknete magické tlačítko a přepnete ho do sportovního režimu, pak poklesne v bocích ještě o dalších zhruba 50 mm. Ve srovnání s tím Mustang se svými 1 410 mm působí jako mastodont, který bude větrnou bariéru rozrážet podobně těžce jako ledoborec zamrzlé moře.

Nicméně kombinace obrovského výkonu a rychle řadícího automatu je evidentně nadřazena jak hmotnosti, tak aerodynamice. GTD totiž čtvrtmíli zvládlo za 10,8 sekundy, tedy o desetinu rychleji než novější GT. Oba vozy nicméně v cíli dosáhly na stejnou rychlost 212,4 km/h. Starší GT oproti tomu danou disciplínu zvládlo za 11,6 sekundy při koncové rychlosti 206 km/h. Na dvacet let staré auto s manuálem to rozhodně není špatný výsledek, spíše naopak. Optikou ceny je ale výsledek jasný - starší GT nekoupíte pod 10 milionů, to novější stojí nejmíň 17. Vedle toho je GTD s cenou od 7 milionů Kč v USA a od 9 milionů v Česku vlastně výhodný. Navíc dostanete nové auto, se kterým můžete jezdit den co den, zvládat to v GT z roku 2005 bude oříšek...


Novému brutálnímu Mustangu GTD se postavily obě generace superdrahého Fordu GT, dodnes toho litují - 1 - Ford Mustang GTD 2026 oficialni nove 01Novému brutálnímu Mustangu GTD se postavily obě generace superdrahého Fordu GT, dodnes toho litují - 2 - Ford Mustang GTD 2026 oficialni nove 02Novému brutálnímu Mustangu GTD se postavily obě generace superdrahého Fordu GT, dodnes toho litují - 3 - Ford Mustang GTD 2026 oficialni nove 07
Mustang GTD je opravdu velmi drahý, jeho cena dlouho nepůsobila přiměřeně. Foto: Ford

Novému brutálnímu Mustangu GTD se postavily obě generace superdrahého Fordu GT, dodnes toho litují - 4 - Ford GT Tungsten 2006 oficialni 02Novému brutálnímu Mustangu GTD se postavily obě generace superdrahého Fordu GT, dodnes toho litují - 5 - Ford GT Tungsten 2006 oficialni 03Novému brutálnímu Mustangu GTD se postavily obě generace superdrahého Fordu GT, dodnes toho litují - 6 - Ford GT Tungsten 2006 oficialni 05
Ovšem srovnání s ještě dražšími modely GT, oběma moderními generacemi, z něj rázem dělá „výhodný kauf“, alespoň v poměru dynamiky, ceny a použitelnosti. Foto: Ford

Petr Prokopec

