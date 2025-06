Novému „Bugatti pro chudé” vysekl poklonu slavný moderátor. Prý je tak dobré, že na něj může být hrdý každý Američan včera | Petr Prokopec

Není sice vyloženě levné, na auto s výkonem překonávajícím původní Veyron bez špetky elektrifikace ale stojí pakatel. A není to jeho jediná přednost. Podle Jaye Lena je nová Corvette ZR1 tak dobrá, že může pýchou naplňovat i ty, kteří si ji ani nekoupí.

Nový Chevrolet Corvette ZR1 je možné již nějaký ten pátek objednávat, ceny v zámoří startují na 173 300 dolarech. To je asi 3,8 milionu korun, což na první pohled není zrovna málo. Jenže na ten druhý je třeba si uvědomit, co za tyto peníze dostáváte. V případě vlajkové lodi se totiž technici značky urvali ze řetězu a 5,5litrové přeplňované osmiválcové ústrojí ladili tak dlouho, až motor nakonec na zadní kola posílá 1 079 koní. To je vyšší výkon, než jaký mělo původně na kontě Bugatti Veyron za mnohonásobně vyšší částku.

Ppřestože tedy ZR1 stojí o 2,2 milionu korun více než základní Corvette C8, dá se předpokládat, že půjde o neskutečný hit, hned se pro něj vžilo označení „Bugatti pro chudé”. Nakonec relativně velmi levná je prakticky každá verze, s jakou Chevrolet v případě osmé generace přišel. Na zahájení výroby vrcholu pak zatím ještě nedošlo, tento moment ale není daleko. Aktuálně se totiž prezident koncernu General Motors Mark Reuss ukázal s prototypem v garáži Jay Lena. A slavnému moderátorovi potvrdil, že zapotřebí je už pouze jeden finální krok a ZR1 se začne prodávat.

Vůz, který si Leno mohl vyzkoušet i v ulicích Los Angeles, dostal do vínku jak nový žlutý lak Competition Yellow Tintcoat Metallic, tak i paket ZTK Performance. Po jeho zaškrtnutí můžete počítat se zrychlením na stovku (respektive na amerických 60 mil v hodině neboli 97 km/h) za 2,3 sekundy a čtvrtmíli za 9,6 sekundy. Stejně tak je ovšem třeba očekávat i růst ceny, neboť ta po zaškrtnutí většiny příplatků může činit i nějakých 230 tisíc dolarů, tedy více než pět milionů korun.

Přesto všechno Leno Reussovi poděkoval, že GM takové auto vůbec vyrábí, protože „hrdý na něj může být každý Američan“. Slavný moderátor přitom uvedl, že vůz „nepůsobí delikátně, ale spíše napjatě“. Ovšem v tom smyslu, že ani jeho v požehnaném věku po vystoupení nebolí záda, což o každém supersportu nelze říci. Neznamená to však, že by se Leno za volantem kochal. „Je opravdu báječné s tímto vozem jet, cítíte, že je skvěle poskládaný dohromady,“ uvedl rovněž.

Kromě skořepinových sedadel GT2 či podvozku disponujícího magnetickými tlumiči ovšem moderátor a známý automobilový nadšenec pěl chválu také na řazení osmistupňového automatu. Koupi ZR1 tedy rozhodně doporučuje, čemuž nepřekvapivě přitakává i Reuss. Ten si přitom jízdu na sedadle spolujezdce střihnul v této verzi vůbec poprvé, i v této roli si ovšem vůz užil. Jak jsme již zmínili, Corvette sice nikdy nebyla dražší, také ale nebyla nikdy nebyla tak žádoucí.

Na Corvette ZR1 může být každý Američan pyšný, říká Jay Leno. Dá se tedy předpokládat, že automobilka i přes nemalou cenu nebude stíhat plnit objednávky, relativně je velmi levná. Foto: Chevrolet

