Novinář poprvé nafotil a natočil nemaskované elektrické Ferrari na ulici. Vypadá tak snad ještě hůř, to se nezdálo být možné

Autor fotek navíc vystihl jeho klíčový problém, který z něj dříve nebo později udělá ještě víc nenáviděnou věc a prodejní propadák. Tohle auto se tak nepovedlo, že se člověku pořád nechce věřit, že vůbec vzniklo a míří do sériové výroby.

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Novinář poprvé nafotil a natočil nemaskované elektrické Ferrari na ulici. Vypadá tak snad ještě hůř, to se nezdálo být možné

včera | Petr Miler

Novinář poprvé nafotil a natočil nemaskované elektrické Ferrari na ulici. Vypadá tak snad ještě hůř, to se nezdálo být možné

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Foto: Ferrari

Autor fotek navíc vystihl jeho klíčový problém, který z něj dříve nebo později udělá ještě víc nenáviděnou věc a prodejní propadák. Tohle auto se tak nepovedlo, že se člověku pořád nechce věřit, že vůbec vzniklo a míří do sériové výroby.

Emoce, které provázely odhalení prvního elektrického Ferrari, při kterém automobilka udělala první poslední, aby ho všichni milovali, ale stejně jej nenávidí skoro každý od bývalého šéfa automobilkyzáplavy obyčejných Italů, už poněkud opadly. Tak je čas... Tak je čas je zase trochu probudit, ne?

Člověk by skoro řekl, že už to nemůže dokázat, ale vůz, který vypadá absurdně i vedle prvního SUV Ferrari, to očividně svede. A nemusí se nijak zvlášť snažit. Dosud jsme totiž Luce viděli jen ve více či méně nakašírovaném prostředí, protože jakmile ho automobilka vytáhla na silnice, vrátila mu kamufláž. Teď se ale v San Franciscu ukázalo ve své vlastní kůži, navíc v oné bizarní kojenecké modři přímo na ulici staticky i v pohybu. A kolega Jason Cammisa dostal tip, kde ho najde.

Pořídil tak přiložené fotky a video, na kterém auto vypadá snad ještě hůř než na všech dosavadních záběrech. Sám Jason se snaží se být smířlivý, když říká, že původní (dnes Ferrari) Dino jistě také vzbudilo negativní emoce a jak ho vnímáme dnes... Možná, ale pořád to bylo aspoň sportovní kupé, tohle je - jak poznamená znovu autor fotek - pětimístný crossover, o kterém není jistý, zda je tím, co zákazníci Ferrari očekávají. My jsme si celkem jisti, že na nic takového nečekali.

Ostatně přímo Jason připomíná možná klíčový problém tohoto auta: „Čím blíž má Ferrari k dopravnímu prostředku (a čím dál má k pohyblivé soše plné sex-appealu), tím méně je na trhu ceněno.” Očekávat tak lze enormní poklesy hodnoty, přičemž klesat zde lze z opravdu mimořádných výšin, když základ startuje na 13,5 milionu Kč. Na něco takového zákazníci Ferrari nejsou zvyklí a až budou přichází o 5 až 10 milionů během pár let, začnou svým nezájmem podepisovat Luce elektrizující parte. Anebo to může dopadnout jinak?


Novinář poprvé nafotil a natočil nemaskované elektrické Ferrari na ulici. Vypadá tak snad ještě hůř, to se nezdálo být možné - 1 - Ferrari Luce 2026 oficialni vse 01Novinář poprvé nafotil a natočil nemaskované elektrické Ferrari na ulici. Vypadá tak snad ještě hůř, to se nezdálo být možné - 2 - Ferrari Luce 2026 oficialni vse 05Novinář poprvé nafotil a natočil nemaskované elektrické Ferrari na ulici. Vypadá tak snad ještě hůř, to se nezdálo být možné - 3 - Ferrari Luce 2026 oficialni vse 06
Ne, na tohle se vážně pořád nedá dívat, fotky a video níže otevírejte s maximální opatrností. Foto: Ferrari

Zdroj: Jason Cammisa@Instagram

Petr Miler

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