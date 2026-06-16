Novinář poprvé nafotil a natočil nemaskované elektrické Ferrari na ulici. Vypadá tak snad ještě hůř, to se nezdálo být možné
Petr MilerAutor fotek navíc vystihl jeho klíčový problém, který z něj dříve nebo později udělá ještě víc nenáviděnou věc a prodejní propadák. Tohle auto se tak nepovedlo, že se člověku pořád nechce věřit, že vůbec vzniklo a míří do sériové výroby.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Novinář poprvé nafotil a natočil nemaskované elektrické Ferrari na ulici. Vypadá tak snad ještě hůř, to se nezdálo být možné
včera | Petr Miler
Autor fotek navíc vystihl jeho klíčový problém, který z něj dříve nebo později udělá ještě víc nenáviděnou věc a prodejní propadák. Tohle auto se tak nepovedlo, že se člověku pořád nechce věřit, že vůbec vzniklo a míří do sériové výroby.
Emoce, které provázely odhalení prvního elektrického Ferrari, při kterém automobilka udělala první poslední, aby ho všichni milovali, ale stejně jej nenávidí skoro každý od bývalého šéfa automobilky až záplavy obyčejných Italů, už poněkud opadly. Tak je čas... Tak je čas je zase trochu probudit, ne?
Člověk by skoro řekl, že už to nemůže dokázat, ale vůz, který vypadá absurdně i vedle prvního SUV Ferrari, to očividně svede. A nemusí se nijak zvlášť snažit. Dosud jsme totiž Luce viděli jen ve více či méně nakašírovaném prostředí, protože jakmile ho automobilka vytáhla na silnice, vrátila mu kamufláž. Teď se ale v San Franciscu ukázalo ve své vlastní kůži, navíc v oné bizarní kojenecké modři přímo na ulici staticky i v pohybu. A kolega Jason Cammisa dostal tip, kde ho najde.
Pořídil tak přiložené fotky a video, na kterém auto vypadá snad ještě hůř než na všech dosavadních záběrech. Sám Jason se snaží se být smířlivý, když říká, že původní (dnes Ferrari) Dino jistě také vzbudilo negativní emoce a jak ho vnímáme dnes... Možná, ale pořád to bylo aspoň sportovní kupé, tohle je - jak poznamená znovu autor fotek - pětimístný crossover, o kterém není jistý, zda je tím, co zákazníci Ferrari očekávají. My jsme si celkem jisti, že na nic takového nečekali.
Ostatně přímo Jason připomíná možná klíčový problém tohoto auta: „Čím blíž má Ferrari k dopravnímu prostředku (a čím dál má k pohyblivé soše plné sex-appealu), tím méně je na trhu ceněno.” Očekávat tak lze enormní poklesy hodnoty, přičemž klesat zde lze z opravdu mimořádných výšin, když základ startuje na 13,5 milionu Kč. Na něco takového zákazníci Ferrari nejsou zvyklí a až budou přichází o 5 až 10 milionů během pár let, začnou svým nezájmem podepisovat Luce elektrizující parte. Anebo to může dopadnout jinak?
Ne, na tohle se vážně pořád nedá dívat, fotky a video níže otevírejte s maximální opatrností. Foto: Ferrari
Zdroj: Jason Cammisa@Instagram
Bleskovky
- Volkswagenu unikly fotky jeho nejnovějšího SUV. Auto to bude malé, s jeho cenami to bude přesně naopak
před 5 hodinami
- Novinář poprvé nafotil a natočil nemaskované elektrické Ferrari na ulici. Vypadá tak snad ještě hůř, to se nezdálo být možné
včera
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
Nejnovější články
- Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání
před hodinou
- Srovnejte si nové Audi Q7 s tím dosavadním, o současném evropském automobilismu to říká vlastně vše
před 3 hodinami
- Jeremy Clarkson oznámil děsivou zprávu o svém zdraví, současné díly jeho pořadů mohou být těmi posledními
před 4 hodinami
- Volkswagenu unikly fotky jeho nejnovějšího SUV. Auto to bude malé, s jeho cenami to bude přesně naopak
před 5 hodinami
- Mechanikovi se dostalo do rukou čínské auto s nájezdem 493 tisíc km. Popsal, v jakém je po takovém zápřahu stavu, co se na něm pokazilo
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva