Novinář vzal své 22 let staré auto a ukázal, že pořád umí reálně dosáhnout spotřeby, o jaké se žádnému modernímu vozu nezdá
Petr ProkopecPokud se automobilový průmysl v posledních letech skutečně točí kolem maximalizace provozní efektivity nabízených vozů, pak někde udělal obrovskou chybu, když dekády staré auto dokáže v reálném provozu dosáhnout efektivity zastiňující cokoli současného.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Novinář vzal své 22 let staré auto a ukázal, že pořád umí reálně dosáhnout spotřeby, o jaké se žádnému modernímu vozu nezdá
18.2.2026 | Petr Prokopec
Pokud se automobilový průmysl v posledních letech skutečně točí kolem maximalizace provozní efektivity nabízených vozů, pak někde udělal obrovskou chybu, když dekády staré auto dokáže v reálném provozu dosáhnout efektivity zastiňující cokoli současného.
Za litr benzinu či motorové nafty se dnes platí zhruba 33 korun. Málo to jistě není, zvlášť když uvážíme, že skutečná cena těchto komodit je zlomková a tato je uměle vysoko vyhnaná daněmi, daněmi a daněmi z daní. Na druhou stranu si musíme říci, že ceny paliv jsou relativně nízko - uvážíme-li, jak moc vystřelily nahoru ceny téměř čehokoli v posledních pár letech a o kolik víc peněz bereme než před pár dekádami, jsou stále podobné ceny relativně přijatelné.
Ostatně jen před pár roky bylo zásadně hůř. V roce 2022 vystřelily ceny až k 50 Kč za litr. Velké množství lidí v té době změnilo své zvyklosti, neboť za volant začalo usedat v menší míře a jen v nutných případech. Kromě toho ovšem změn doznal i jejich jízdní styl, neboť část lidí najedou začala jezdit na spotřebu, i když to takoví dřív neměli ve zvyku. A spoustě z nich to už zůstalo.
Na první pohled se může zdát, že výrobci jdou takovým požadavkům vstříc, neboť na trh se dere stále více nových aut, u kterých je jako ten největší benefit zmiňována nízká spotřeba. Je to ale realita? Opravdu jsme svědky příchodu nových aut, která úspornější a úspornější? Nemáme ten pocit, zejména pokud toužíte po vozech opravdu srkající palivo - kam se poděly modely jako Kia Picanto 1,1 CRDi, Škody Fabia nebo Scala TDI, Opel Corsa CDTi a další malé lehké vozy s dieselovými motory, které jezdily skoro za nic? Jsou pryč a jejich náhrady berou citelně víc.
V tomto ohledu bohužel platí, že lépe již bylo. A skutečné extrémy jsou dávno mrtvé. Jedním z nich je auto, které Audi v roce 1999 představilo jako první a zatím jedinou generaci modelu A2. Ten rozhodně neplatil za oslnivě krásný, naopak na kompaktní MPV jen málokdo pohleděl se zalíbením v oku. Jenže karoserie vozu byla nadmíru aerodynamická (Cd 0,28) a navíc hliníková, podobně jako konstrukce vozu. Díky tomu se Audi u nejlehčích variant 3 826 milimetrů dlouhého A2 dostalo hodně pod 900 kilo.
Již to samo o sobě vedlo k nízké reálné spotřebě, Audi však vyrukovalo i se speciální verzí 3L, která se dočkala užších pneumatik či 1,2litrového turbodieselu. Ta pak se základní výbavou, která nepočítala ani s posilovačem řízení či klimatizací, zvládala jezdit za 2,88 l/100 km. Ve srovnání s benzinovou jedna-šestkou šlo o zhruba poloviční spotřebu, ke zlákání řady lidí to však nestačilo. Značka tak nakonec vyrobila jen 6 450 kusů verze 3L z celkových 176 377 exemplářů modelu A2.
Matt Prior z britského Autocaru se přitom stal majitelem verze osazené trochu větším 1,4litrovým turbodieselem, přičemž „hliníkáč“ z druhé ruky koupil za pouhých 500 liber, tedy za nějakých 14 tisíc korun. Postupem času se přitom dostal na spotřebu 3,8 l/100 km, nicméně jej začalo zajímat, zda by náhodou nedokázal jezdit ještě úsporněji a nepřiblížil se i oné „třílitrové” verzi. To nakonec zvládnul, jak můžete vidět níže, menší změna jízdního stylu jej dostala na rovné 3 litry. Jeho cílem však bylo udávaných 2,88 l/100 km pro onu verzi 3L.
Aby byl jeho test maximálně reálný, našel si úsek cesty, který byl přesně 160 km dlouhý. Na začátku pak naplnil palivovou nádrž a při průměrném tempu 64 až 80 km/h vyrazil do cíle. Na dálnici pak sice musel trochu zašlápnout plynový pedál, aby nebyl za brzdu provozu, na okreskách ale pro změnu mohl zpomalit. Nakonec se tak dokonce dostal na 2,8 l/100 km, což je na 22 let staré auto opravdu neskutečný výsledek. Zvláště vedle rádoby úsporných moderních hybridů a dalších nesmyslně těžkých a velkých aut, která hromadu energie spotřebovávají už na rozpohybování svého majestátu a proražení masy vzduchu.
Na A2 se dnes kouká možná lépe než v době jeho příchodu na trh. Se svou reálnou spotřebou ale dokáže zesměšnit prakticky veškerou moderní produkci, i přes její pokročilejší technologie. Jak úsporné by podobné auto mohlo být, kdyby jej nějaká automobilka vyvinula s dnešními možnostmi? Foto: Audi
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
včera
- Majitel elektromobilu nové značky se pokusil umýt si v „bezdotykové” myčce, dopadl jako Terminátor při opravě
včera
- Novinář vzal své 22 let staré auto a ukázal, že pořád umí reálně dosáhnout spotřeby, o jaké se žádnému modernímu vozu nezdá
18.2.2026
Nejnovější články
- Nové Audi RS5 je ještě větší tragédie, než jsme doufali, samo vypadá šokované tím, kolik váží
před 2 hodinami
- Zapomenutý německý superkombík ještě s pořádným motorem vznikl jen v 595 kusech, přesto dnes stojí směšné peníze i sotva jetý po 1. majiteli
včera
- Nový krok Číňy tlačí elektromobily a jejich výrobce ještě víc do kouta, čekejme další propad prodejů
včera
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
včera
- Takto se lidé dostanou z největší elektrické lodě světa, když přece jen začne hořet
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva