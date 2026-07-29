Novou generaci jednoho z nejprodávanějších Mercedesů odhalil únik a vypadá překvapivě „normálně”
Petr MilerMercedes se v poslední době nemá moc čeho chytit, jeho novinky jsou obvykle kontroverzní jak technicky, tak designově. Nová generace klíčového GLA tak přichází pomalu jako smilování v designové podobě, která snad i láká, i když jsme zatím neviděli všechno.
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Novou generaci jednoho z nejprodávanějších Mercedesů odhalil únik a vypadá překvapivě „normálně”
před hodinou | Petr Miler
Mercedes se v poslední době nemá moc čeho chytit, jeho novinky jsou obvykle kontroverzní jak technicky, tak designově. Nová generace klíčového GLA tak přichází pomalu jako smilování v designové podobě, která snad i láká, i když jsme zatím neviděli všechno.
Jaké jsou dnes nejprodávanější modely Mercedesu v Evropě? Třída C? Třída E? Třída A? Zalezte zpátky do rakve, hrabě Draculo, tohle už neplatí. Na vrcholu jsou dnes typy GLA, GLC a CLA, tedy kompaktní SUV, sedany a kombíky, které, když už nic jiného, nejsou aspoň tak drahé jako zmíněné typy. Třída A by se mezi ně snadno zařadila též, to by ale nesměla být na odchodu se vším, co s tím souvisí.
Svůj podíl na této bilanci jistě má i fakt, že některé zmíněné typy se prodávají současně ve starších spalovacích a novějších elektrických či hybridních verzích současně, což může být i případ nového GLA. Zda bude, nám Mercedes jistě brzy poví, premiéra vozu je naplánovaná na dnešní večer, bez ohledu na to ale potřebuje, aby po řadě kontroverzních odhalení přišel konečně s něčím, co se bude líbit. A zdá se, že nové GLA tady přichází jako na zavolanou.
Ačkoli automobilka zatím ukazuje auto jen pod plachtou, jak můžete vidět na hlavní fotce, bokem přes „špiónská” fóra už se ven dostaly první oficiální záběry auta tak, jak ho ve Stuttgartu stvořili. A ačkoli nejsou dokonale kvalitní, jak už to u úniků bývá, je z nich zřejmé, že nové GLA míří designově správným směrem.
Je to v podstatě nové GLC přeprané na 40, ale to stačí na to, aby z poloviční ostudy byl docela normálně vyhlížející vůz. Ano, jsou tu svítící hvězdy nebo podivná maska chladiče, ale všechno je to méně nápadné a rušivé. Na fotkách je patrná elektrická verze (červený vůz) a spalovací verze s elektrickou podporou (kojenecky modrý vůz), z nichž zejména ten druhý jmenovaný vypadá snad i docela sexy díky konvenční masce chladiče.
Čekejme rozpačitou techniku CLA a ještě rozpačitější interiér CLA, záď také může být všelijaká. Ale krásná tvář pořád prodává, pak GLA nebude mít s odbytem problém. Víc se dozvíme už za pár hodin.
Tak to je on, nový Mercedes CLA dřív, než jsme ho měli vidět. Za nás se zdá být docela k světu, za vás? Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Mercedes-Benz, Cochespias
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