Novou Lancii Ypsilon do detailu odhalil únik zepředu i zezadu, vypadá opravdu mimořádně odvážně

Foto: Lancia

V případě Lancie by nás designové experimenty neměly příliš překvapovat, tohle auto ale vypadá jako kombinace stormtroopera z Hvězdných válek a malého pohřebáku od Ferrari. Je to odvážné, ale na druhou stranu: Čím jiným by tohle auto mělo zaujmout?

Koncern Stellantis vsadil vše na elektrickou budoucnost, i když to jeho šéf označuje za volbu špatné technologie, je připraven vrátit se k vnitřnímu spalování a na tomto poli podniká i konkrétní kroky. Co se tedy reálně stane, ukáže jako vždy jen čas, nejbližší budoucnost má ale Stellantis nalajnovanou - pokusí se vzkřísit či alespoň dát pořádný budíček plejádě svých značek novými modely, které budou v podstatě jen jinak oblečeným elektrickým tímtéž.

Na jednu stranu je tedy hezké, že se dočkáme nástupců stárnoucích Fiatů, nových Alf Romeo či návratu Lancie, otázkou ale je, zda nepůjde o příliš formální kroky. Tahle auta budou v každé třídě vždy technicky jedním a tím samým, stejné komponenty budou sdílet skoro všechny značky od Citroënu po Opel. A navíc nepůjde o bůhvíjak žádoucí zboží per se. Ono pokud ve třídě malých aut přijdete s vozem, který za cenu nové Octavie dovede kvalitně obsloužit leda městské ježdění ve dvou, jaké terno to bude?

Mezi takové vozy se zařadí i nová Lancia Ypsilon, tedy první nový Ypsilon od roku 2011, který navíc přijde roky poté, co se za značkou měla zavřít voda. Nestalo se tak, zejména díky Italům Lancia přestála svou smrt a nyní se chystá na větší nebo menší comeback. Že jeho středobodem bude právě vůz zmíněného jména, je jasné už chvíli, navíc jsme jej mohli aspoň zdálky vidět díky nedávnému bizarnímu úniku. A teď si jej můžeme prohlédnout i zblízka.

Co k tomu říct? Mamma mia!? Ačkoli zdálky vypadá nový Ypsilon jako přestylizovaný Peugeot 208, zblízka se je to jiná píseň. Předek s černým pásem doplněným zřejmě světelnou lištou a jakýmsi výkusem uprostřed vypadá jak z nějaké pohřební výbavy, samotný pás jinak podle všeho neslouží k ničemu. Skutečná světla tedy neukrývá, těm je vyhrazen prostor kousek pod ní, v bílé barvě vůz připomene stormtroopery z Hvězdných válek.

A záď není o moc jiná, kulatá světa vsazená znovu do lesklé černého pásu táhnoucího se napříč vozem působí jako pokus o malý pohřebák od Ferrari. Je to prostě auto jako z jiného světa, na druhou stranu lze ale takový přístup Italů chápat. Lancia byla vždy odvážná a v momentě, kdy bude plus minus totéž nabízet několik dalších, navíc levnějších značek, prostě musí být jiná, nic jiného ji nezbývá. Zda to v tomto případě s onou jinakostí nepřehnala, posuďte sami.

Dosavadní Ypsilon vypadá jako auto z roku 2011, protože to je auto z roku 2011. Tehdy možná bylo odvážné, nyní bude hranice odvahy pokoušet nový Ypsilon ještě víc. Podívejte se na něj níže, zepředu i zezadu působí vskutku mimořádně odvážně. Foto: Lancia

