Novou Lancii Ypsilon nafotili ze všech stran při natáčení reklamy, bude to mimořádně bizarní malý pohřebák

Po částečných únicích a několika oficiálních upoutávkách už se nedalo čekat nic normálního, pohled na celý vůz na relativně kvalitních záběrech přesto zaskočí. Zejména příď je jako z jiné planety, ne-li galaxie.

S Lancií měl být dávno amen všude podobně jako u nás, nakonec se ale ukázalo, že slavná italská automobilka i s jedním zastaralým modelem nabízeným v Itálii dokáže prodejně překonávat několik dalších značek koncernu Stellantis, mj. roky protežovanou Alfu Romeo. Vedení Stellantisu není tak hloupé, aby nešlo za tím, co lidé chtějí, a tak Lancia prostě znovu vrátí na trh. To se snadno řekne, abyste to ale mohli udělat, musíte mít co prodávat. A na to jsou třeba nové modely.

Ty přijdou a je celkem pochopitelné, že Italové začnou tam, kde skončili. Jako první tedy obnoví dosud nabízený Ypsilon, jehož nová podoba nám byla několikrát jasně naznačena. Viděli jsme havarovaný, málo maskovaný prototyp, došlo na únik podoby částí vozu zcela bez maskování a nakonec i sama automobilka nám ukázala několik detailů. Zatím jsme ale nemohli auto vidět na lepších záběrech zpod širého nebe, to se nám poštěstilo až nyní po nafocení auta při natáčení reklamních záběrů v Miláně. A říci k tomu lze snad jen jedno: Ó můj bože.

A zmíněná slova nevolíme náhodou. Design vozu jde zřetelně ruku v ruce se snahou ozvláštnit Lancii coby stylovou značku, a tak zejména příď sází na velmi svéráznou kombinaci neobvyklých prvků. Je tu jakýsi krucifix s prodlouženými rameny bez plastiky ukřižovaného Krista, nad ním cosi připomínající plastové chrániče hran předních kapot a pod ním dvě skoro nahodile umístěná a především tvarovaná světla. A podívejte se ještě níž, mezi světly jsou jakési obdelníky se zakulacenými rohy zřejmě bez jakéhokoli funkčního smyslu a skoro úplně nechybí ani černý kosodelník s radarem automatických brzd apod.

Třeba se vám to líbí, ale tohle je prostě bizár, který zapadne leda do pohřebního průvodu. Vedle přídě jakoby náhodně ztvárněné nějakou rádoby „umělou inteligencí” vypadá beztak svérázná záď vlastně ještě docela normálně. Lancia vždy chtěla být svá, takže proč ne, jsme ale zvědavi, kolik lidí po tomto voze sáhne. Pokud bude stále k dispozici se spalovacími motory, což by měl být, nemusí to s ním být marné. Ale pokud by šlo jen o elektromobil... Víc uvidíme po oficiální premiéře, která po tomto odhalení nutně musí být na spadnutí.

