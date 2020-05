Putinovu limuzínu nafotili na belgických značkách, i když se mimo Rusko neměla dostat

Petr Prokopec

Aurus Senat by se až do příštího roku neměl dostat do spárů nikoho jiného než Kremlu. Je tedy překvapivé, že byl nafocen poblíž Blandenu na belgických značkách, vysvětlení je ale prosté.