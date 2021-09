Nový americký univerzál se v sériovém stavu vydal do Brány pekla, zvládá i 100% stoupání před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Rivian

Obvykle to chce upravené off-roadové speciály, aby se s tímto terénem popasovaly. Zdá se být nemožné, že by jej zvládlo sériové auto vypadající spíše jako luxusní pick-up, ten od Rivianu to ale dovede.

Přinejmenším svou rychlostí vynucená technická změna podstaty aut, tedy přechod na elektrický pohon, žene do tohoto oboru spoustu nových firem. Je to logické, postavit elektrický vůz je jednodušší a změn spojených s použitím jiného druhu pohonu je tolik, že i velcí harcovníci automobilového průmyslu začínají v mnoha ohledech od nuly. Tak proč se zrovna teď nezkusit vklínit mezi ně, ptají se někteří.

Jedním z nadějných nováčků je americký Rivian, donedávna zcela neznámá značka. Již v roce 2018 ukázala svůj první model R1T, tedy elektrický pick-up a opravdu univerzální, v mnoha ohledech promyšlené auto. Vyrábět se měl začít už dříve, problémy s dodávkami komponentů ale začátek sériový výroby zpozdily, a tak první produkční kusy vyjíždějí z továrny automobilky až nyní.

Nejspíše jedno z prvních takto vzniklých aut zachycuje přiložené video v akci na jedné z legendárních zkoušek v utažském Moabu. Říká si Hells Gate neboli Brána pekla a při vjezdu do ní pekelným dojmem skutečně působí. Před auta staví extrémní výzvu, neboť jde o velmi komplikovaný terén s enormním převýšením. R1T je ale se světlou výškou skoro 36 cm a pochopitelně pohonem všech kol opravdu schopný off-road a i když s hmotností 2 650 kg nepatří k nelehčím, s Hells Gate si po pár zaváháních poradí.

Je to neobvyklé v případě zcela sériového vozu na standardním obutí, Rivian má ale k ruce až 800 koní výkonu a díky správnému rozložení hmotnosti a řadě elektronických vychytávek zvládá až 100% stoupání. To může vytvářet dojem jízdy po kolmé stěně, procentuální převýšení značí, že při změně pozice o 100 metrů v kolmém průmětu k zemi (tj. nikoli na stometrové dráze) auto překoná nadmořskou výšku v udávaných procentech. Dvacetiprocentní převýšení tedy značí překonaných 20 metrů nadmořské výšky při přesunu o 100 metrů rovnoběžně k povrchu země a to stoprocentní tedy znamená změnu nadmořské výšky o 100 metrů.

Znamená tedy stoupání v uhlu 45 stupňů, i to ale působí v praxi velmi nepřirozeně. Nevíme, jak přesný úhel má stoupání Bránou pekla, je ale patrné, že k 45 ° to daleko mít nebude. Podívejte se ale sami, jak to všechno Rivian zvládá. My už jen dodáme, že svou elektrickou kůži dává docela lacino - v prodeji je alespoň v USA za ceny od 76 tisíc USD, tedy asi 1,67 milionu Kč. Byť v tu chvíli maximálních 800 koní k dispozici pochopitelně nemá.

Rivian R1T vypadá spíše jako luxusní pick-up, ve skutečnosti je to ale i velmi schopný off-road, jak ukáže video níže. Ilustrační foto: Rivian

