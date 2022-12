Nový český supersport, který ohromil celý svět a uhranul i Stiga, se poprvé ukázal na veřejnosti před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Praga Cars

Dobře, možná to nebylo úplně na veřejnosti, šlo spíše o vybranou společnost. Díky přítomnosti nám známého fotografa ale přesto můžeme novinku Pragy vnímat v nových perspektivách.

Blíží se konec roku, a tak se řadou našich článků budeme vracet k tomu nejzajímavějšímu, co se letos událo. Jednou z výjimečných událostí, alespoň z pohledu do aut zahleděného Čecha, se stala premiéra nového supersportu Pragy, který kombinuje až 710 koní výkonu s podtunovou hmotností. Něco takového by bylo mimořádné v jakékoli době, natož pak v té dnešní, kdy BMW M3 má 1,8 tuny a výkonnější elektrické novinky klidně ještě o několik metráků víc. A pozor, nová Praga Bohema je přes svůj nekompromisní vzhled vozem určeným pro běžný provoz.

Tohle auto neposadilo na zadek jen nás, okouzlilo i řadu zahraničních koleů a bývalý Stig z Top Gearu ho dokonce vyzdvihl nad Ferrari i Bugatti. Ano, nebyl úplně nezaujatý, protože teď je na výplatní pásce Pragy, přesto jeho demonstrace ukázala, jak pozoruhodný vůz to je. Mluvíme celou dobu o technice, ani vizuálně to ale nakonec není nezajímavé auto.

To se nám nejnověji rozhodl přiblížit Bas Fransen, fotograf ze Severního Brabantska, se kterým jsem se seznámil při svých nizozemských anabázích. Je autorem spousty krásných fotek, o kterých ani nevíte, že vznikly jeho přičiněním, neboť pravidelně pracuje pro významné, zejména německé automobilky, které najímané autory obvykle příliš vyniknout nenechají. Tentokrát si jej ale najala firma Curbstone Events, která pro své bohaté klienty uspořádala okruhový den na okruhu v Yas Marina. A Praga dostala možnost tam ukázat svou novou Bohemu.

Vznikly tak zajímavé fotografie, které připomínají, že i když u nás pár dnů panovalo spíše jaro než zima, v Abú Zabí je přece jen o trochu příjemněji. A v záři horkého slunce to Bohemě docela sluší, tedy alespoň my máme ten pocit. Podívejte se na to sami, je to vlastně poprvé, kdy se nová Praga ukazovala takto veřejně mimo „oficiální” příležitosti, třebaže každý kolemjdoucí ji pochopitelně vidět nemohl.

Takto už jsme novou Pragu Bohema vidět mohli, níže ji můžete spatřit v poněkud atraktivnějších kulisách. Foto: Praga Cars

Zdroj: Bas Fransen@Instagram

