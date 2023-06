Nový čínský kombík pro Evropu odhalil vše včetně ceny. Nadšení z něj končí u vzhledu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nio

Tohle auto nevypadá vůbec špatně a obstojně může i fungovat. Evropě bylo navíc ušito na míru, což lze kvitovat, jenže s jeho cenami se z něj nutně stane stejně okrajová záležitost jako z ostatních elektrických aut.

Tak přátelé, tudy cesta nevede. Čínské automobilky jsou v rámci elektrifikace nadějí pomalu celého světa, neboť své vozy na domácím trhu prodávají za alespoň nějak přijatelné ceny. Nicméně čím více se vzdalují od továrny, tím vyšší je částka, kterou po zákaznících žádají. Pomalu jedinou výjimkou je tradiční britská značka MG Motor, jenž aktuálně spadá pod SAIC. U nás totiž mimo jiné nabízí model MG4, což je 4 287 milimetrů dlouhý kříženec mezi hatchbackem a kombíkem, který lze pořídit od 779 960 Kč. Není to láce na auto s udávaným dojezdem 450 km, na současné poměry je to ale zajímavá cena.

Jak jsme zmínili už na počátku týdne, do Evropy zamířilo také regulérní elektrické kombi, za kterým stojí znovu čínské Nio. Její model ET5 Touring vypadá pohledněji než zmíněné MG, při 4,8metrové délce pak nabízí i větší praktičnost. Zavazadelník totiž za standardního stavu zvládne spolknout 450 litrů nákladu, k nimž lze připočíst ještě 42litrovou schránku pod podlahou. A pokud sklopíte zadní sedadla, máte k dispozici dokonce 1 300 litrů - žádné z těchto čísel není zázračné, ale žít s nimi půjde.

Tím nám ovšem pozitiva končí, rozhodně poté, co Číňané přišli s cenou, která vás donutí zalapat po dechu. Nio ET5 Touring je totiž nabízeno za 51 900 Eur (cca 1 234 000 Kč). Je to hodně peněz, ale možná si řeknete, že to není víc než u jiných srovnatelných elektroaut. Jenže pozor, tato suma vám nekoupí to nejdražší na každém elektromobilu, tedy baterie. Jak paket se 75 kWh, tak se 100 kWh je třeba dodatečně pronajímat, přičemž první zmíněný vás vyjde na 169 Eur (asi 4 000 Kč) měsíčně, druhý pak na 289 Eur (6 900 Kč) měsíčně. To znamená, že každý rok můžete čínské automobilce poslat na účet až téměř 83 tisíc korun a za 5 let vlastnictví si auto z třetiny zaplatíte znovu. A pořád nemáte nic, baterie jsou dál automobilky.

Výhodou je, že je nemusíte jen dobíjet - Nio je jediným významným výrobcem elektromobilů, který umožňuje nejen dobíjení, ale rovněž i výměnu celého paketu. Prozatím se však stanice s robotickou rukou nacházejí pouze v Číně a v Norsku. I když byste přitom vyrazili pouze do Skandinávie, je třeba cestu dobře naplánovat, hlavně v případě oněch 75 kWh, se kterými je spojen teoretický dojezd 435 km. U většího paketu pak lze počítat s 560 km, ani takové porce ale pochopitelně v reálném světě nedosáhnete. Na vlastní kůži se o tom pak můžete přesvědčit od října, kdy dojde na předání prvních exemplářů.

