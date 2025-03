Nový Dodge Charger se poprvé ukázal na veřejnosti jako čtyřdvířko, bez „elektrického stigma” sklízí potlesk před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Zdá se, že nová generace ikonického muscle caru skutečně bude moci zabodovat, stačilo mu ponechat docela líbivý vzhled a sebrat povinný elektrický pohon. I s praktičtější karoserií má čím zaujmout.

Během tohoto týdne prosákly na světlo světa informace o návratu osmiválcového motoru HEMI do nabídky koncernu Stellantis. Znovu by jím měly disponovat hlavně značky Ram a Dodge, v případě druhé zmíněné se však zpočátku nemluvilo o modelu Charger. Mimo jiné i proto, že vůz stojící na platformě STLA Large s takovými agregáty vůbec nepočítal. Ostatně původně měla stávající generace dorazit jen jako elektromobil, v té chvíli by ale do showroomů nejspíše nezašel vůbec nikdo. Proto si to Dodge začal u publika urychleně žehlit a oznámil, že elektrický pohon bude doplněn i spalovací šestiválcovou verzí.

Opětovné zahájení výroby motoru V8 ovšem mělo techniky a designéry značky nahnat zpátky do vývojového oddělení, kde se zabývají možností implementace takové jednotky pod kapotu. Dodge tyto zvěsti zatím ani nepotvrdil, ani nevyvrátil, místo toho mluvčí americké automobilky pouze oznámil, že k budoucnosti se nebude nikterak vyjadřovat. Prozatím tedy lze počítat pouze s oním třílitrovým šestiválcem Hurricane, se kterým by vůz měl být k dispozici od léta. Výroba totiž odstartuje v květnu.

Zhruba touto dobou měla k dealerům dorazit i čtyřdveřová varianta, která zaskakuje za skutečný předchozí Charger, zatímco dvoudvířko je přejmenovaným nástupcem Dodge Challenger. Nicméně automobilka nabrala nemalé zpoždění, dost možná i proto, že elektrické ústrojí bylo spojeno s celou řadou problémů, které ještě dále zhoršily jeho reputaci. Ač se tedy dealeři původně těšili na nemalé přirážky, nakonec vůz hned od počátku nabízí s obřími slevami. Zájem to ovšem ani tak příliš nenakoplo.

Je ovšem možné, že nově by se objednávky přeci jen mohly rojit o trochu více, neboť čtyřdvířko se před pár dny objevilo na akci SpringFest 2025. Dodge jej přitom nalakoval modrým odstínem Bludicrous, díky kterému nový Charger připomíná předchozí Challenger víc než samotné dvoudveřové provedení. A bez „elektrického stigma” na něj lidé nehledí nevraživě - pod kapotou výstavního kusu sice byl elektrický pohon, jakmile ale není povinný, lidé s ním pochopitelně problém nemají.

Dodge by i výrobu čtyřdvířka měl zahájit v květnu, nicméně k publiku by se tyto verze měly dostat až někdy na podzim jako vozy modelového roku 2026. Zda budou dražší než dvoudveřová verze, je v tuto chvíli ve hvězdách. Nicméně kladné přijetí vozu naznačuje, že tentokrát by už dealeři nemuseli přistupovat ke slevám. A pokud se skutečně vrátí do hry i osmiválec, pak se možná znovu dočkají i žní.

Čtyřdveřový Charger se na oficiálních snímcích zatím ukázal jen v oranžovém laku, který mu evidentně nesluší tak jako modrý. Na ten se podívejte níže. Foto: Dodge

